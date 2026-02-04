Tổng thống Donald Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

Tối 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang, đồng thời bác bỏ thông tin của tờ The New York Times (NYT) cho rằng Nhà Trắng đã rút lại các đòi hỏi tài chính đối với trường đại học thuộc khối Ivy League này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một thông điệp dài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích Harvard là một cơ sở bài Do Thái nặng nề và cáo buộc ngôi trường này đã cung cấp nhiều thông tin sai lệch cho NYT.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh Đại học Harvard đã có hành vi sai phạm trong thời gian dài và không thể tiếp tục né tránh trách nhiệm trước luật pháp liên bang.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định chính quyền đang yêu cầu Đại học Harvard trả 1 tỷ USD tiền thiệt hại.

Trước đó, vào tháng 7/2025, ông Trump từng cho biết Harvard đã ngỏ ý muốn dàn xếp với chính quyền của ông sau khi Đại học Columbia chấp thuận nộp hơn 220 triệu USD để giải quyết các vi phạm tương tự.

Tổng thống Trump cho rằng những sai phạm của Đại học Harvard cần được xử lý theo hướng hình sự, chứ không chỉ dân sự, đồng thời khẳng định vụ việc sẽ tiếp tục cho đến khi công lý được thực thi.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Mỹ nhiều tháng qua đã dọa đóng băng hoặc cắt giảm ngân sách liên bang dành cho Harvard và một số trường đại học khác, vì đã để xảy ra các cuộc biểu tình chống Do Thái và Israel sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Chính quyền của Tổng thống Trump xem đây là những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quyền dân sự và trật tự công cộng trong hệ thống giáo dục đại học./.

Tổng thống Trump: Đại học Harvard chi 500 triệu USD dàn xếp với chính quyền Đại học Harvard hiện chưa phản hồi nhưng trường đã nhiều lần khởi kiện, cáo buộc chính quyền ông Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận khi tìm cách ép buộc thay đổi cơ cấu quản trị và chương trình học.