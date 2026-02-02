Hạ viện Mỹ đứng trước quyết định quan trọng về việc “mở cửa lại” chính phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đang đứng trước quyết định quan trọng về việc “mở cửa lại” chính phủ liên bang khi đảng Dân chủ thúc đẩy việc giữ lại ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến thuật của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) gia tăng vào cuối tuần tại nhiều địa phương trên cả nước.

Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của Kênh truyền hình NBC News ngày 1/2 Hạ nghị sỹ Ro Khanna (đảng Dân chủ) đã kêu gọi các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu chống một biện pháp sẽ mở lại một phần hoạt động của chính phủ liên bang vào 2/2, nói rằng việc bỏ phiếu ủng hộ sẽ đồng nghĩa với việc hỗ trợ các chiến thuật của ICE.

Trong khi đó, phát biểu trên chương trình này cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa) bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ nhận được đủ sự ủng hộ từ các nghị sỹ đảng Cộng hòa để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần trước ngày 3/2.

Ông Johnson khẳng định Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu để khôi phục hoạt động của chính phủ muộn nhất là vào ngày 3/2.

Cuộc khủng hoảng ngân sách hiện tại bắt nguồn từ việc Quốc hội Mỹ bỏ lỡ thời hạn chót vào nửa đêm ngày 30/1 để thông qua 6 dự luật chi tiêu mới. Nguyên nhân do Thượng viện đã thay đổi các biện pháp cấp ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS) sau khi các nội dung này đã được Hạ viện thông qua.

Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xuất hiện khi Thượng viện nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận lưỡng đảng được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Thỏa thuận này nhằm thông qua 5 dự luật chi tiêu lớn và gia hạn tạm thời ngân sách cho DHS thêm 2 tuần để tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán chính sách chuyên sâu.

Một số cơ quan liên bang đã bước vào tình trạng chính phủ đóng cửa một phần từ 31/1, ảnh hưởng tới các bộ: An ninh Nội địa, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và Nhà ở và Phát triển Đô thị.

Việc đóng cửa một phần chính phủ không được chấm dứt ngay lập tức vì các nghị sỹ Hạ viện đang vắng mặt, nhưng Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu mở lại chính phủ vào 2/2 trừ khi có những chậm trễ bất ngờ có thể kéo dài việc đóng cửa.

Trong suốt những ngày cuối tuần qua, Chủ tịch Mike Johnson vẫn giữ vững lập trường kiên quyết rằng Hạ viện sẽ nhanh chóng thông qua các biện pháp này ngay khi họp trở lại vào ngày 2/2.

Quyết tâm này được đưa ra bất chấp làn sóng bức xúc từ các thành viên bảo thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa và thái độ hoài nghi từ phe Dân chủ tại Hạ viện.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ có thể từ chối ủng hộ việc cấp ngân sách cho DHS, ông Johnson sẽ cần sự đoàn kết gần như tuyệt đối từ đa số nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện để đảm bảo các dự luật được thông qua đúng lộ trình.

Thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ cấp ngân sách cho tất cả các cơ quan bị ảnh hưởng đến tháng 9, ngoại trừ Bộ An ninh Nội địa, cơ quan quản lý các tổ chức thực thi nhập cư bao gồm ICE và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới.

Dự luật do Thượng viện thông qua tạm thời cấp ngân sách cho DHS trong 2 tuần, cho cả hai bên thời gian giải quyết các mối quan ngại của đảng Dân chủ về chiến thuật thực thi pháp luật về nhập cư của chính quyền Trump, vốn leo thang trong vài tuần gần đây sau khi các nhân viên liên bang bắn chết hai công dân Mỹ trên đường phố Minneapolis.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu ủng hộ biện pháp đã được Thượng viện thông qua, nhưng thế đa số mong manh của đảng này càng bị thu hẹp trong vài tuần gần đây sau cái chết bất ngờ của Hạ nghị sỹ Doug LaMalfa và việc Hạ nghị sỹ Marjorie Taylor Greene từ chức vào tháng trước.

Trong khi đó, bất chấp thời tiết giá rét, làn sóng biểu phản đối chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đã lan rộng ra nhiều nơi trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần, trong đó có nhiều thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago và Washington./.

Tổng thống Trump kêu gọi Hạ viện hành động khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ hy vọng cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ bỏ phiếu ủng hộ gói ngân sách đã được Thượng viện thông qua.