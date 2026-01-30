Mỹ thông báo nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Venezuela

Ngày 29/1, Chính phủ Mỹ thông báo nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Venezuela, qua đó mở rộng khả năng hoạt động của các doanh nghiệp năng lượng Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi Caracas thông qua cải cách quan trọng mở cửa lĩnh vực dầu khí cho đầu tư tư nhân.



Chỉ chưa đầy một giờ sau khi Quốc hội Venezuela bỏ phiếu thông qua luật cho phép tư nhân tham gia đầu tư vào ngành dầu mỏ, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép các công ty năng lượng Mỹ tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela. Các hoạt động được phê chuẩn bao gồm khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu, mua bán, lưu trữ, tiếp thị, vận chuyển và tinh chế dầu thô.



Phát biểu sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez gọi cải cách này là “bước nhảy lịch sử,” đồng thời khẳng định Caracas đang “thực hiện những bước đi quan trọng” nhằm phục hồi nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của các lệnh trừng phạt quốc tế.



Luật cải cách được thông qua ngày 29/1 trên cơ sở sửa đổi đạo luật năm 2006 vốn buộc các nhà đầu tư nước ngoài phải liên doanh với Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA và để nhà nước Venezuela nắm cổ phần chi phối.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho rằng cải cách nói trên sẽ giúp đất nước phục hồi sau nhiều năm chịu tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ và việc thông qua đạo luật này mang ý nghĩa lịch sử, vì tương lai.



Venezuela hiện sở hữu khoảng 1/5 trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Ngành dầu khí nước này từng là trụ cột kinh tế, song đã bị suy giảm nghiêm trọng do thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt kéo dài.

Trong năm ngoái, sản lượng dầu của nước này đạt khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, tăng đáng kể so với mức 300.000 thùng/ngày vào năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 3 triệu thùng/ngày hồi đầu những năm 2000.



Hiện Chevron là doanh nghiệp Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela theo diện miễn trừ đặc biệt. Các tập đoàn lớn như ExxonMobil và ConocoPhillips đã rút lui từ năm 2007 sau các đợt quốc hữu hóa dưới thời của cựu Tổng thống Hugo Chavez.



Cùng ngày, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống lâm thời Rodriguez và Tổng thống Trump, Văn phòng Tổng thống Venezuela xác nhận nước này sẽ mở lại ngay lập tức không phận hàng không thương mại.

Hãng hàng không American Airlines cho biết đang lên kế hoạch nối lại các chuyến bay tới Venezuela ngay sau khi được phía Mỹ phê chuẩn và hoàn tất các đánh giá an toàn cần thiết./.

Chevron trở lại Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Tổng thống Maduro thông báo trong thời gian Chevron tạm ngừng hoạt động sau khi giấy phép bị thu hồi, sản lượng dầu tại các mỏ do công ty này hợp tác khai thác với Venezuela vẫn gia tăng đáng kể.