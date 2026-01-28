Nhiều đại học danh tiếng ở Mỹ miễn học phí cho sinh viên gia đình thu nhập thấp

Bắt đầu từ mùa Thu này, trường Đại học danh tiếng Yale của Mỹ sẽ miễn học phí và nhiều loại chi phí khác cho các tân sinh viên từ gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD/năm.



Với chính sách này, gần một nửa số hộ gia đình ở Mỹ có trẻ em từ 6 - 17 tuổi sẽ đủ điều kiện cho con nhập học. Ngoài ra, Đại học Yale cũng cam kết miễn một phần học phí cho con em những gia đình có thu nhập dưới 200.000 USD/năm.



Trước đó, trường đại học này cũng từng áp dụng chính sách trên nhưng chỉ dành cho những gia đình có thu nhập dưới 75.000 USD.

Phát biểu sau thông báo mở rộng diện hỗ trợ học phí nói trên, Phó hiệu trưởng Scott Strobel cho biết: "Đây là chiến lược đầu tư cốt lõi của chúng tôi trong sứ mệnh giáo dục những sinh viên xuất sắc từ mọi tầng lớp xã hội."



Ngoài Đại học Yale, nhiều trường đại học danh tiếng khác ở Mỹ như Harvard, Princeton, Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng áp dụng chính sách tương tự nhằm mở rộng đối tượng sinh viên trong những năm gần đây.

Một số trường còn chọn cách tăng cường sự đa dạng về kinh tế - xã hội sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách xét các yếu tố chủng tộc và sắc tộc trong tuyển sinh đại học tại nước này, chấm dứt thông lệ đã kéo dài nhiều thập kỷ qua.



Bằng cách mở rộng tuyển sinh cho con em của các gia đình có thu nhập thấp, nhiều trường đại học ở Mỹ hy vọng sẽ tăng cường đa dạng về chủng tộc. Mặc dù vậy, nhiều trường vẫn chứng kiến sự giảm sút trong tỷ lệ sinh viên da đen và Latinh./.

