TP. Hồ Chí Minh: Tặng quà Tết cho 350.000 công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn

Tối 27/1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, tặng quà cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đến dự, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn Thành phố.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết; không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau. 100% đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đều được Công đoàn quan tâm, chăm lo trong dịp Tết. Thông qua các chương trình chăm lo thiết thực, mỗi phần quà Tết được trao đi là nguồn động viên tinh thần, giúp đoàn viên, công nhân lao động thêm niềm tin, phấn khởi, yên tâm lao động, đón Xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình,” ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo đó, mỗi đoàn viên, công nhân lao động sẽ nhận phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng thông qua hình thức chuyển khoản trực tiếp. Trường hợp đoàn viên, công nhân lao động không nhận được kinh phí chuyển khoản, Tổ công tác quản lý địa bàn sẽ phối hợp Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở chuyển kinh phí chăm lo trực tiếp đến đoàn viên, công nhân lao động.

Để công tác chăm lo Tết đạt hiệu quả, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Công đoàn xã, phường, đặc khu tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền cùng cấp, chủ động huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động chăm lo, hạn chế sử dụng tiền mặt, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số của Thành phố.

Đón nhận phần quà Tết năm 2026 từ tổ chức Công đoàn, chị Dương Thị Tình, đoàn viên Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ, không giấu được niềm vui và xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia, chăm lo thiết thực, chu đáo của lãnh đạo Thành phố, các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn.

“Phần quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là món quà nghĩa tình, giàu giá trị nhân văn, giúp đoàn viên, công nhân lao động thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy…,” chị Tình nói.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động Thành phố và công nhân khởi động chương trình chăm lo Tết cho 350.000 công nhân lao động. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chia sẻ về cuộc sống của người lao động, đặc biệt là công nhân xa quê còn phải đối mặt với nhiều vất vả, lo toan và áp lực mưu sinh, chị Tình cho rằng, sự quan tâm kịp thời của tổ chức Công đoàn chính là nguồn động viên to lớn để mỗi đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên, yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, các cấp Công đoàn đã chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là vào các dịp lễ, Tết và đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chính sự chăm lo thường xuyên, kịp thời và nhân văn đó đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của người lao động với tổ chức Công đoàn, tạo động lực để đoàn viên, công nhân lao động yên tâm lao động, sản xuất và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố./.

