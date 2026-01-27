Lai Châu: Mang Tết sớm đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới

Sáng 27/1, tại bản Nà Vàng (xã biên giới Khổng Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản,” mang đến không khí Tết sớm đầm ấm đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi trước thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón năm mới 2026, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân bản Nà Vàng; đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Ông Vàng Văn Dìn, người dân tộc Giáy xúc động chia sẻ: “Tết năm nay thật đặc biệt. Được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, được tặng quà và chăm sóc sức khỏe, bà con rất vui và thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng.”

Thầy thuốc quân hàm xanh phối hợp với y tế xã Khổng Lào khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Nà Vàng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Bản Nà Vàng nằm ở phía Bắc xã Khổng Lào, có diện tích tự nhiên khoảng 600ha. Toàn bản hiện có 66 hộ với 298 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Giáy và Mông cùng sinh sống. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của bản là 14%, hộ cận nghèo chiếm 8%.

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự đồng thuận của nhân dân, Nà Vàng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng của bản đạt 46ha, hoàn thành 100% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 69 tấn. Công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được triển khai đồng bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thông qua các chương trình, dự án và nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trong bản mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xuất hiện những điển hình làm kinh tế giỏi.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Năm 2025, bản có 61 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm hơn 92%; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%.

Đặc biệt, từ khi xã Khổng Lào trở thành xã biên giới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng bào nơi đây tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Dưới sự tuyên truyền, vận động của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, người dân nghiêm túc thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, các phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng đã trao quà Tết cho nhân dân; tặng quà cho 13 hộ nghèo, cận nghèo; trao 30 chiếc điện thoại cho bản; tặng quà cho 10 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như: gói bánh chưng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, “Gian hàng 0 đồng,” trò chơi dân gian và bữa cơm “vui Xuân-đón Tết” đã tạo nên không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình quân-dân.

Từ năm 2008 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã duy trì tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân tặng quà Tết cho các hộ nghèo bản Nà Vàng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 sẽ diễn ra ở 55 bản thuộc 11 xã biên giới của tỉnh, từ ngày 17/1-7/2, góp phần mang mùa Xuân ấm áp đến với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Chương trình dự kiến tặng 2.556 suất quà, tiền mặt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín, học sinh nghèo vượt khó...; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.568 lượt người dân; tặng 1.081 điện thoại cho các hộ dân./.

