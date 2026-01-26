Thành phố Hồ Chí Minh cho công nhân vệ sinh nghỉ mùng 1 và mùng 2 Tết

Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và chất lượng vệ sinh môi trường phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 26/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 606/UBND-ĐT chỉ đạo việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng trên toàn địa bàn.

Theo đó, Thành phố cho phép toàn ngành vệ sinh môi trường làm việc cả ngày lẫn đêm, đồng thời các phương tiện chuyên dụng được phép lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 14/2 đến hết ngày 22/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ) để tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Công tác này đặc biệt tập trung tại các khu vực tổ chức đường hoa Xuân và các địa điểm tổ chức lễ hội pháo hoa đêm giao thừa. Về chế độ nghỉ Tết cho công nhân vệ sinh, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các đơn vị được nghỉ trong hai ngày 17/2 và 18/2 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết).

Tuy nhiên, để duy trì vệ sinh đường phố và các khu vực công cộng, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đủ nhân sự và phương tiện chuyên dụng phù hợp để thực hiện quét dọn, thu gom rác trên các tuyến đường chính, khu vực sông, kênh rạch và bờ biển.

Thành phố cũng cho phép sử dụng xe xúc tại các điểm tập kết có lượng rác thải phát sinh lớn để đảm bảo chất lượng vệ sinh đô thị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các chợ, tiểu thương phải dừng hoạt động chậm nhất từ 12 giờ ngày 16/2 (ngày 29 tháng Chạp).

Các tiểu thương và Ban quản lý chợ phải thực hiện tập kết chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư được yêu cầu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, tạo vách ngăn bao quanh công trường trước ngày 10/2 (ngày 23 tháng Chạp) và tạm ngừng các hoạt động cắt tỉa cây xanh không khẩn cấp từ ngày 10/2 đến 22/2 để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các đơn vị tiếp nhận, xử lý chất thải tại các Khu liên hợp xử lý tập trung của Thành phố phải bố trí tiếp nhận rác 24/24 giờ từ ngày 13/2 đến 16/2 tăng cường phun xịt khử mùi để kiểm soát ô nhiễm.

Công an Thành phố có trách nhiệm điều phối lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cho các phương tiện vận chuyển rác trong những ngày cao điểm.

Ủy ban nhân dân Thành phố kêu gọi người dân, các hộ gia đình và chủ nguồn thải cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường bằng cách lưu giữ chất thải trong nhà, không mang rác ra bỏ trước cửa, vỉa hè hoặc lòng đường trong hai ngày 17/2 và 18/2.

Điều này không chỉ giúp duy trì cảnh quan sạch đẹp cho Thành phố trong những ngày đầu năm mới mà còn tạo điều kiện cho đội ngũ công nhân ngành vệ sinh được nghỉ ngơi sau thời gian làm việc cao điểm.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo các điều kiện an toàn tốt nhất cho công nhân vệ sinh an tâm làm việc trong dịp Tết Bính Ngọ./.

