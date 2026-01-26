Thành phố Hồ Chí Minh còn 0,03% hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 trên địa bàn.

Cụ thể, tính theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 1.161 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số hộ dân Thành phố.

Trong số này, hộ nghèo chiếm 1.121 hộ (tỷ lệ 0,029%) và hộ cận nghèo là 40 hộ (tỷ lệ 0,001%).

Đáng chú ý, nếu áp dụng chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố, số lượng hộ nghèo và hộ cận nghèo ghi nhận là 15.287 hộ, tương đương tỷ lệ 0,4% tổng số hộ dân, cao hơn 13 lần so với số theo chuẩn nghèo quốc gia.

Trong đó, có 2.489 hộ nghèo (chiếm 0,06%) và 12.798 hộ cận nghèo (chiếm 0,34%). Đây là căn cứ quan trọng để Thành phố tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội sát thực tế trong giai đoạn tới.

Theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được xác định là hộ nghèo/cận nghèo phải thỏa mãn tiêu chí về thu nhập: hộ nghèo có thu nhập bình quân đầu người từ 46 triệu đồng/năm trở xuống, hộ cận nghèo có thu nhập bình quân đầu người trên 46 triệu đồng đến 54 triệu đồng/năm.

Mức này được xây dựng cao hơn chuẩn quốc gia nhằm phản ánh đúng mức sống đắt đỏ tại đô thị lớn nhất cả nước.

Để đảm bảo các chính sách hỗ trợ được thực hiện kịp thời và đúng đối tượng, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được phê duyệt theo quy định.

Việc công bố kết quả rà soát định kỳ này không chỉ phản ánh nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác giảm nghèo bền vững, còn là cơ sở dữ liệu để các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn một cách hiệu quả nhất./.

