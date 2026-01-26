TP Hồ Chí Minh: Làm rõ thông tin thịt lợn chuyển màu tại bếp ăn trường tiểu học

Ngày 26/1, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đã kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tại địa phương, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin gây lo ngại trong phụ huynh học sinh.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát, từ ngày 24 đến nay, một số hình ảnh liên quan đến thực phẩm (thịt lợn đổi màu) đầu vào của bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Lương Thế Vinh được lan truyền trên mạng xã hội, khiến một bộ phận phụ huynh và người dân hoang mang.

Qua rà soát hồ sơ, báo cáo của nhà trường và Phòng Văn hóa-Xã hội phường, sự việc được xác định xảy ra vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 15/1/2026.

Thời điểm này, Tổ kiểm tra thực phẩm của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, gồm Ban Giám hiệu, giáo viên phụ trách và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh, tiến hành kiểm tra thực phẩm đầu vào theo quy trình đã xây dựng.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 90kg sườn lợn đông lạnh không bảo đảm yêu cầu về chất lượng theo hợp đồng đã ký kết, trong khi hợp đồng quy định cung ứng thịt tươi, mới.

Ngay khi phát hiện, nhà trường không đưa số thực phẩm trên vào chế biến, đồng thời lập biên bản và yêu cầu đơn vị cung cấp là Công ty Phúc Hậu thu hồi toàn bộ 90 kg sườn lợn không đạt yêu cầu.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị cung cấp đã thay thế đầy đủ số lượng thực phẩm bảo đảm chất lượng, được Tổ kiểm tra của nhà trường xác nhận trước khi đưa vào bếp ăn bán trú.

Ngày 23/1, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Cha mẹ học sinh và đại diện Công ty Phúc Hậu.

Tại buổi làm việc, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp thực phẩm ký cam kết thực hiện nghiêm việc cung ứng đúng chất lượng, đúng chủng loại theo hợp đồng và thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng nếu để tái diễn vi phạm.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ ngày 24/1, các hình ảnh liên quan đến số thực phẩm không đạt yêu cầu, dù đã được xử lý và không đưa vào sử dụng, vẫn bị phát tán và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo dư luận và tâm lý lo lắng trong phụ huynh học sinh.

Trước diễn biến trên, Ủy ban nhân dân phường Bến Cát đã giao Phòng Văn hóa-Xã hội phường phối hợp với nhà trường kiểm tra toàn bộ hồ sơ, quy trình tổ chức bếp ăn bán trú, hợp đồng cung ứng thực phẩm và các biên bản xử lý liên quan.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh và các chi hội phụ huynh lớp để thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến và kết quả xử lý vụ việc.

UBND phường cũng yêu cầu nhà trường tiếp tục giải thích rõ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, khẳng định số thực phẩm không bảo đảm đã được phát hiện kịp thời và không sử dụng cho học sinh; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh nhằm hoàn thiện các biện pháp quản lý bếp ăn bán trú.

Bên cạnh đó, nhà trường được yêu cầu tăng cường công khai, niêm yết quy trình kiểm tra thực phẩm, thực đơn hằng ngày và sổ theo dõi an toàn thực phẩm tại bảng tin và các kênh thông tin để phụ huynh tiện theo dõi.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát bếp ăn bán trú, duy trì sự tham gia giám sát thường xuyên của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cùng với đó, các hợp đồng cung ứng thực phẩm sẽ được rà soát chặt chẽ, kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các đơn vị không bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn./.

