Quảng Ngãi: Lần đầu điện lưới về với Tu Thôn

Ngày 26/1, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau thời gian triển khai thần tốc các giải pháp cấp điện cho các hộ dân tại thôn Tu Thôn, xã Măng Bút, đến nay, 35/238 hộ tại thôn đã chính thức có điện lưới quốc gia để sử dụng.

Hiện, các đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực cấp điện cho toàn bộ 123 hộ thuộc cụm dân cư 3B của thôn trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời, nghiên cứu phương án cấp điện cho 115 hộ còn lại thuộc cụm dân cư 3A nằm rải rác trong rừng.

“Thần tốc” cấp điện

Trong nhiều năm qua, 238 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu đang sinh sống tại thôn Tu Thôn vẫn chưa có điện lưới sinh hoạt. Đầu tháng 1/2026, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ cũng như Ủy ban nhân dân xã Măng Bút, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường để đánh giá điều kiện hạ tầng hiện có, làm cơ sở tham mưu, đề xuất phương án giải quyết khả thi, đồng bộ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định, bền vững cho nhân dân.

Theo kế hoạch của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, đối với cụm dân cư 3B, 123 hộ dân tại đây có nhà ở tương đối tập trung, gần tuyến đường giao thông đi cụm đầu mối nhà máy thủy điện Thượng Nam Vao, thuận lợi để đầu tư xây dựng lưới điện hạ áp cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Măng Bút, Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao đầu tư xây dựng lưới điện để kịp thời cấp điện sinh hoạt cho cụm dân cư 3B với khoảng 25 – 30 hộ ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đối với các hộ còn lại, cần xây dựng mới một trạm biến áp để cấp điện, hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Đối với cụm dân cư 3A, 115 hộ dân tại đây sống rải rác trong khu vực có rừng, chưa có đường giao thông, không có hành lang để xây dựng lưới điện trung áp.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án đầu tư trong thời gian đến.

Với quyết tâm của Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao và các đơn vị liên quan, việc triển khai cấp điện cho các hộ dân tại thôn Tu Thôn được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng. Dù phải vượt qua đồi núi và địa hình khó khăn, phức tạp, song nhờ sự "thần tốc" của các đơn vị, điện lưới quốc gia đã về với 35 hộ dân đầu tiên của thôn Tu Thôn sớm hơn kế hoạch 2 tuần.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc cấp điện cho người dân ngay trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là món quà Tết ý nghĩa của tỉnh và ngành công thương dành cho đồng bào vùng khó khăn.

Khi có điện, người dân sẽ có điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn, từng bước tiếp cận đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất và các mô hình kinh tế hiệu quả.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ hủ tục, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong thời gian tới.

Ông A Khưa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tu Thôn cho biết, 35 hộ dân trong thôn lần đầu được sử dụng điện lưới quốc gia rất vui mừng.

Với bà con, điện lưới không chỉ giúp thắp sáng, mà còn mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bà con nhân dân trong thôn, vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong nhiều năm qua.

Cần sớm đầu tư hạ tầng

Thôn Tu Thôn hiện có hai cụm dân cư là 3A với 115 hộ, 3B với 123 hộ. Với 238 hộ dân này dù đã sinh sống, sản xuất ổn định từ nhiều thế hệ trên địa phận của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) song hộ khẩu thường trú lại thuộc xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà Vân, Thành phố Đà Nẵng). Tình trạng này đã tạo ra một cộng đồng dân cư bị nằm ngoài sự đầu tư của cả hai phía.

Chính vì sự chồng chéo và không rõ ràng về trách nhiệm quản lý, trong nhiều năm, khu vực này đã trở thành “vùng trắng” về đầu tư công. Tỉnh Kon Tum (cũ) không thể bố trí ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm) vì người dân không phải là công dân của tỉnh, không có trong sổ sách quản lý dân cư.

Tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng không thể đầu tư vì đất đai và vị trí địa lý không thuộc địa phận quản lý của mình.Trước thực trạng đó, Thông tấn xã Việt Nam cũng đã nhiều lần phản ánh, khẳng định không có sự chồng chéo về mặt địa giới hành chính giữa hai tỉnh Kon Tum cũ và Quảng Nam cũ; đồng thời đưa ra ý kiến của các cấp có thẩm quyền để xử lý, hỗ trợ cho người dân, song vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Từ bao đời nay, bà con nhân dân nơi này vẫn chưa được sử dụng điện lưới, cuộc sống còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, bị cô lập khỏi các dịch vụ thiết yếu như truyền hình, viễn thông và không có điều kiện để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Riêng đối với hệ thống điện sinh hoạt, trước thời điểm hợp nhất tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền huyện Kon Plông cũng đã có nhiều công văn đề nghị Công ty Điện lực Kon Tum (cũ) hỗ trợ các thủ tục pháp lý để tiếp nhận nguồn điện từ Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao.

Mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung về mặt nguyên tắc và kỹ thuật, nhưng việc triển khai thực tế diễn ra rất chậm do cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Điện lực Kon Tum (cũ) và Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao trong việc thống nhất kỹ thuật, đầu tư đo đếm và hoàn thiện các thủ tục mua bán điện phức tạp theo quy định hiện hành.

Các thủ tục này vượt quá thẩm quyền và khả năng hỗ trợ của chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Thủy điện Nam Vao, cần có sự vào cuộc của cấp tỉnh. Đến nay, khi có sự vào cuộc trực tiếp của Sở Công Thương, vấn đề mới dần được tháo gỡ.

Ông Đỗ Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Bút cho biết, đời sống của các hộ dân tại thôn Tu Thôn đang gặp nhiều khó khăn. Do chưa có hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, nên để đến được các điểm dân cư trong thôn gần như phải đi bộ hoàn toàn.

“Ở góc độ địa phương cũng mong muốn đầu tư hạ tầng cho người dân được hưởng lợi, phát triển đời sống. Dù là người dân của tỉnh nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là phải lo cho đời sống của người dân bớt khó khăn,” ông Đỗ Thanh Trà nói.

Trong khi đó, ông A Khưa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tu Thôn bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành sớm có phương án đưa điện lưới quốc gia vào cho toàn bộ 238 hộ dân của thôn.

Song song với đó, cần có giải pháp để đầu tư đường giao thông, trường học cho con em và hệ thống nước sạch sinh hoạt để bà con sử dụng để bà con có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững./.

