Hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ tại Lạng Sơn

Chiều 26/1, tại xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Đại sứ quán New Zealand và tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình hỗ trợ trao tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn xã.

Đoàn đã trao 339 suất quà tặng các hộ dân bị thiệt hại do các cơn bão gây ra thuộc địa bàn xã Tràng Định; trong đó, 202 hộ được nhận tiền mặt để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, tùy vào tình hình thực tế bị ảnh hưởng sau mưa bão (mỗi hộ nhận 4 triệu đồng); 81 hộ nhận bộ dụng cụ gia đình gồm chăn, nồi, bát đĩa… (trị giá gần 3 triệu đồng/bộ) và 56 hộ được nhận tiền mặt để sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh (mỗi hộ nhận 4 triệu đồng).

Cũng trong khuôn khổ chương trình, người dân còn được truyền thông thực hành sử dụng nước sạch, vệ sinh cá nhân và phòng, chống dịch bệnh.

Bà Rebecca Leslie Hemara, Phó Đại sứ, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam khẳng định, New Zealand cũng như Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam luôn hỗ trợ, đồng hành và sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại Việt Nam nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand về phát triển nông nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai…

Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Phương Trinh cho biết, trong năm qua, tỉnh Lạng Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 và hoàn lưu bão số 11.

Các xã Thất Khê và Tràng Định là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, với số lượng lớn hộ dân bị tác động, tập trung nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Tổng thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn xã Thất Khê ước tính khoảng 4,6 tỷ đồng, xã Tràng Định thiệt hại ước tính lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Các cấp, ngành và tổ chức nhân đạo đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tuy nhiên đến nay, đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand đã tài trợ, giao cho tổ chức World Vision International tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cho 840 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ thuộc địa bàn xã Thất Khê và Tràng Định, với tổng số tiền viện trợ lên tới hơn 187.000 USD (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 21/1, tổ chức World Vision International tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng 501 suất quà cho 501 hộ dân bị thiệt hại do các cơn bão gây ra thuộc địa bàn xã Thất Khê; 298 hộ được nhận tiền mặt đa mục đích (mỗi hộ nhận 4 triệu đồng); 119 hộ nhận bộ dụng cụ gia đình gồm… (trị giá gần 3 triệu đồng/bộ) và 84 hộ được nhận tiền mặt để sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh (mỗi hộ nhận 4 triệu đồng)./.

