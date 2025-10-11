Khánh Hòa: Ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ

Sáng 11/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chung tay đoàn kết hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

“Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Ban Vận động cứu trợ tỉnh cam kết sử dụng đúng mục đích kinh phí vận động, hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại; đồng thời sẽ sao kê toàn bộ nội dung số tiền của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ lên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa,” bà Trần Thị Tú Viên nhấn mạnh.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tôn giáo, doanh nghiệp… chung tay giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Từ ngày 3-10/10, Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 4 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Số tiền này đã được đơn vị chuyển hỗ trợ đợt 1 cho 8 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10 gồm: Quảng Trị, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La - mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng trích 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ Thái Nguyên là địa phương bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 10 và hoàn lưu bão số 11./.

