Bộ Tài chính ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính đã tham gia ủng hộ với số tiền quyên góp được ngay trong lễ phát động ước tính 1,5 tỷ đồng.

Hạnh Nguyễn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. (Ảnh: BTC/Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Chiều ngày 3/10, Bộ Tài chính đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10. Số tiền quyên góp được trong lễ phát động ước tính 1,5 tỷ đồng.

Vừa qua, cơn bão số 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Bắc. Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, nhà cửa, tài sản của người dân bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, sản xuất bị đình trệ, đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách,” Văn phòng Bộ Tài chính đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai.

Văn phòng Bộ Tài chính đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Mỗi sự sẻ chia lúc này, dù nhỏ, cũng đều là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân ái sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phục vụ nhân dân – những phẩm chất cần có của người cán bộ ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp này, Văn phòng Bộ cũng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức đoàn thể trong ngành chủ động phát động quyên góp theo hình thức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và chuyển đến đúng đối tượng, đúng mục đích trong thời gian sớm nhất./.

