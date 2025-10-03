Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 3/10, tâm bão Matmo ở phía đông đảo Luzon (Philippines) với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13. Chỉ trong một ngày, bão đã tăng thêm hai cấp.

Bản tin 60s ngày 3/10/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Matmo tăng cấp “chóng mặt”, dự báo đổ bộ Việt Nam khi nào?

Nguyên nhân gây sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang.

Hành trình ghép gan cứu sống y sĩ quân y của bệnh viện Quân y 175

Thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá hơn 1.600 xe vi phạm, thu về gấp đôi giá khởi điểm.

Thiệt hại nặng nề của 9 tỉnh thành do bão Bualoi gây ra.

Tổng thống Trump dọa sa thải nhân viên nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Đằng sau thông điệp “thư giãn, ngủ ngon” của ông Putin gửi tới phương Tây.

Sân bay Munich náo loạn vì xuất hiện nhiều drone./.