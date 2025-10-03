Nga tập kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Theo Reuters, ngày 3/10, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực trong đêm.

Theo bộ này, Nga đã phóng 381 thiết bị bay không người lái (UAV) và 35 tên lửa nhằm vào các cơ sở năng lượng tại vùng Kharkov và Poltava, nơi đặt các cơ sở sản xuất khí đốt chính của Ukraine.

Giới chức chưa công bố chi tiết về vụ tấn công cũng như thiệt hại.

Ukraine đã tăng nhập khẩu khí đốt do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong nước và theo kế hoạch, nước này dự kiến tích trữ 13,2 tỷ m³ khí đốt trong các kho trước trung tuần tháng 10, trong đó có khoảng 4,6 tỷ m³ nhập khẩu.

Khi mùa Đông thứ tư kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện đang đến gần, Moskva gia tăng tấn công vào ngành năng lượng Ukraine, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài ở nhiều khu vực.

Trước đó, một vụ tấn công bằng UAV hôm 1/10 nhằm vào vùng Kiev và Chernigov đã khiến nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mất điện trong 3 giờ, bao gồm cả hạng mục che chắn mới được dựng năm 2016 nhằm ngăn rò rỉ phóng xạ.

Lò phản ứng số 4 tại nhà máy Chernobyl từng phát nổ năm 1986, gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới./.

Nga giáng mạnh đòn tập kích tên lửa, UAV vào Ukraine giữa lúc đàm phán đình trệ Nga đã phóng khoảng 5.638 UAV tầm xa và 185 tên lửa trong các đợt tập kích xuyên đêm suốt tháng 9, tăng 36% so với tháng 8 khi Moskva tạm thời giảm cường độ tấn công.