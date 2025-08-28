Nga tiến hành tập kích lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 thông báo đã tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và căn cứ không quân Ukraine trong đợt tập kích lớn rạng sáng cùng ngày, mà theo giới chức Ukraine đã khiến 10 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev.

Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành “đòn tập kích nhóm” nhằm vào Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, thiết bị bay không người lái và tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao, đồng thời khẳng định đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu đề ra.

Giới chức Ukraine cho hay vụ tấn công tại Kiev làm 10 người thiệt mạng, 38 người bị thương và gây hư hại nhiều nhà ở cùng công trình khác tại 7 quận.

Điện Kremlin tuyên bố Nga không cố ý tấn công dân thường, mà chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự hoặc liên quan đến quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Nelipovka ở miền Đông Ukraine và tấn công một tàu trinh sát của Ukraine./.

