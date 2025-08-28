Nga không kích dữ dội thủ đô Kiev của Ukraine

Theo các hãng tin AFP, Reuters, thủ đô Kiev của Ukraine vừa hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn từ phía Nga.

Giới chức địa phương cho biết cuộc không kích đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình dân sự.

Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, ông Tymur Tkachenko xác nhận thông tin về trường hợp tử vong đầu tiên qua một thông điệp trên Telegram.

Theo báo cáo sơ bộ, nạn nhân là một người đàn ông đã không qua khỏi sau cuộc tấn công.

Thiệt hại về cơ sở vật chất cũng được ghi nhận khá nghiêm trọng, với một tòa chung cư ở khu vực phía Đông bị hư hại nhiều tầng và một tòa nhà cao tầng khác ở bờ đối diện bị cháy./.

