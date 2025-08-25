Ukraine tuyên bố tái kiểm soát bốn thị trấn tại khu vực Donetsk

Theo QNA, ngày 25/8, Ukraine tuyên bố lực lượng quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát bốn thị trấn ở khu vực phía Đông Donetsk.

Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội Ukraine đã tái chiếm ba thị trấn trước đây do các đơn vị Nga chiếm giữ ở Donetsk.

Sau đó, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng thêm một thị trấn nữa là Novomykhailivka, cũng đã được giành lại và xác nhận sự rút quân của lực lượng Nga khỏi khu vực.

Nga hiện kiểm soát 70% Donetsk và gần như toàn bộ vùng Luhansk lân cận. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào tháng 2/2022, cả Nga và Ukraine đều đưa ra các tuyên bố chiến trường gần như hàng ngày trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra.

Trước đó, ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ là "con đường hiệu quả nhất ở phía trước" trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga ngày 22/8 đã bác bỏ khả năng lập tức tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống của hai nước, làm phai nhạt giải pháp hòa bình đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực thúc đẩy trong thời gian qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại thủ đô Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh hình thức đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là giải pháp hiệu quả nhất trong giai đoạn này.

Ông kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống Putin, đồng thời lưu ý rằng "cần đảm bảo kết thúc cuộc xung đột cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo hòa bình cho Ukraine."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông muốn các đảm bảo an ninh trong tương lai - một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào - phải tiệm cận với Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên là tấn công vào toàn khối./.