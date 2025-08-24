Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk

Bộ phận báo chí của Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga ngày 24/8 thông báo Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy này và gây ra hỏa hoạn.

Thông báo cho biết: "Một UAV chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Khi va chạm, thiết bị đã phát nổ và gây hư hại cho máy biến áp phụ trợ."



Vụ tấn công không có thương vong song đã gây ra hỏa hoạn và khiến tổ máy số 3 của nhà máy phải giảm một nửa công suất. Mức phóng xạ tại nhà máy cùng khu vực lân cận vẫn trong giới hạn bình thường. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.



Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình REN TV của Nga đưa tin một vụ cháy đã xảy ra trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trạm biến áp và không thuộc khu vực hạt nhân của cơ sở này./.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng chiến lược ở vùng Donetsk Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã giành quyền kiểm soát 3 khu dân cư thuộc vùng Donetsk, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực áp sát tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine tại miền Đông.