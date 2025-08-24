Thế giới

Châu Âu

Nga cáo buộc Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk

Bộ phận báo chí của Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga ngày 24/8 thông báo Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy này và gây ra hỏa hoạn.

Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Cảnh đổ nát trong xung đột giữa Nga và Ukraine tại thị trấn Sudzha, vùng Kursk ngày 16/8/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bộ phận báo chí của Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga ngày 24/8 thông báo Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công nhà máy này và gây ra hỏa hoạn.

Thông báo cho biết: "Một UAV chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Khi va chạm, thiết bị đã phát nổ và gây hư hại cho máy biến áp phụ trợ."

Vụ tấn công không có thương vong song đã gây ra hỏa hoạn và khiến tổ máy số 3 của nhà máy phải giảm một nửa công suất. Mức phóng xạ tại nhà máy cùng khu vực lân cận vẫn trong giới hạn bình thường. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình REN TV của Nga đưa tin một vụ cháy đã xảy ra trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trạm biến áp và không thuộc khu vực hạt nhân của cơ sở này./.

(Vietnam+)
#nhà máy điện hạt nhân Kursk #Tấn công UAV #Nga-Ukraine Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hải quân Nga tiến hành tập trận ở biển Baltic

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đánh giá hoạt động của các đơn vị phòng thủ chống phá hoại tàu ngầm. Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Alexander Moiseyev, thị sát cuộc trập trận này.