Nga khởi tố vụ án tấn công khủng bố các cơ sở năng lượng hạt nhân

Sputnik đưa tin Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga - bà Svetlana Petrenko ngày 18/8 cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án tấn công khủng bố các cơ sở năng lượng hạt nhân sau khi lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng tấn công Nhà máy điện hạt nhân Smolensk (NPP) vùng Smolensk của Nga.

Phát biểu với báo giới, bà Petrenko nhấn mạnh đây là vụ án hình sự liên quan tới hành động khủng bố nhằm vào các cơ sở năng lượng nguyên tử của Nga do các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành.

Việc khởi tố căn cứ vào khoản a, mục 3, điều 205, Bộ luật Hình sự Nga.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga cũng cho biết thêm, cuộc điều tra đang xác định xem quân đội Ukraine có liên quan đến vụ tấn công hay không.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/8 cho biết các hệ thống phòng thủ thiết bị bay không người lái (UAV) đã chặn đứng một cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng vũ trang Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân NPP./.

