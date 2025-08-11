Ukraine tập kích nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga

Theo Reuters, ngày 11/8, một quan chức Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine cho biết Ukraine đã tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào một nhà máy của Nga sản xuất linh kiện tên lửa ở tỉnh Nizhny Novgorod trong đêm.

Theo quan chức này, ít nhất 4 UAV đã đánh trúng nhà máy Arzamas, nơi sản xuất hệ thống điều khiển và các bộ phận khác cho tên lửa X-32 và X-101 của Nga.

Cùng ngày 11/8, thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine khi những UAV này đang hướng về thủ đô Moskva trong đêm và sáng cùng ngày.

Theo giới chức khu vực và Bộ Quốc phòng Nga, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong đêm nhằm vào các vùng Tula, Nizhny Novgorod và Moskva đã khiến 3 người thiệt mạng./.

