Nga bắn hạ 7 UAV Ukraine áp sát Moskva, 3 người thiệt mạng

Theo giới chức khu vực và Bộ Quốc phòng Nga, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong đêm nhằm vào các vùng Tula, Nizhny Novgorod và Moskva đã khiến 3 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine khi những UAV này đang hướng về thủ đô Moskva trong đêm và sáng cùng ngày.

