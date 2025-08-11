Nga bắn hạ 7 UAV Ukraine áp sát Moskva, 3 người thiệt mạng

Ngày 11/8, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine khi những UAV này đang hướng về thủ đô Moskva trong đêm và sáng cùng ngày.



Theo giới chức khu vực và Bộ Quốc phòng Nga, các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong đêm nhằm vào các vùng Tula, Nizhny Novgorod và Moskva đã khiến 3 người thiệt mạng./.

Ukraine tuyên bố giành lại ngôi làng chiến lược Bezsalivka tại tỉnh Sumy Quân đội Ukraine tuyên bố đã hoàn toàn giải phóng làng Bezsalivka nằm ở tuyến đầu miền Bắc, cách khoảng 20km về phía Tây, khu vực giao tranh chính giữa Nga và Ukraine tại tỉnh Sumy.