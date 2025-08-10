Ukraine tuyên bố giành lại ngôi làng chiến lược Bezsalivka tại tỉnh Sumy

Theo AFP, quân đội Ukraine ngày 10/8 thông báo đã giành lại một ngôi làng ở tỉnh Sumy từ lực lượng Nga, vốn đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể gần đây.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đăng trên Telegram cho hay binh sỹ Ukraine đã “giải phóng và hoàn toàn quét sạch” lực lượng Nga khỏi làng Bezsalivka, đồng thời cho biết 18 binh sỹ Nga đã bị “loại khỏi vòng chiến đấu” trong giao tranh.

Ngôi làng này nằm ở tuyến đầu miền Bắc, cách khoảng 20km về phía Tây, khu vực giao tranh chính giữa Nga và Ukraine tại tỉnh Sumy.

Nga đã mở cuộc tấn công mới vào tỉnh Sumy hồi tháng Tư sau khi giành lại tỉnh Kursk từ lực lượng Ukraine.

Hiện, các đơn vị Nga đang cách thủ phủ tỉnh Sumy khoảng 20km; thành phố này thường xuyên là mục tiêu của các đợt pháo kích gây thương vong.

Trọng tâm của đợt tấn công của Nga hiện ở miền Đông Ukraine, nơi Moskva đã tăng cường giành thêm diện tích trong những tháng gần đây trước đối thủ được trang bị kém hơn./.

