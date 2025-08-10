Thế giới

Châu Âu

EU và Ukraine nêu điều kiện để chấm dứt xung đột với Nga

Tờ Wall Street Journal ngày 9/8 dẫn nguồn tin giới chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã đưa ra một đề xuất riêng về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev.

Binh sỹ lực lượng vũ trang Ukraine bắn súng máy Browning về phía máy bay không người lái của Nga (Nguồn: Reuters)
Binh sỹ lực lượng vũ trang Ukraine bắn súng máy Browning về phía máy bay không người lái của Nga (Nguồn: Reuters)

Theo RIA Novosti, tờ Wall Street Journal ngày 9/8 dẫn nguồn tin giới chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã đưa ra một đề xuất riêng về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev.

Văn kiện này được đánh giá có thể trở thành cơ sở để thảo luận trong chương trình nghị sự về xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Hai quan chức châu Âu giấu tên cho biết đề xuất này đã được công bố ngày 9/8 trong khuôn khổ chuyến thăm Anh của phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu.

Văn kiện này nêu rõ lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước mọi diễn biến khác và việc trao đổi lãnh thổ phải mang tính song phương.

Bên cạnh đó, bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào từ phía Ukraine đều phải được bù đắp bằng các bảo đảm an ninh, bao gồm khả năng quốc gia Đông Âu này gia nhập NATO.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8 tới./.

(Vietnam+)
#đàm phán Nga Ukraine #NATO #nhượng bộ lãnh thổ
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

(Nguồn: sputik-ossetia.ru)

Nga phá hủy cứ điểm triển khai quân của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom bay FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

Tin cùng chuyên mục

Hệ thống phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cho Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vũ khí Mỹ sản xuất do NATO tài trợ sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới

Các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới. PURL là sáng kiến mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột với Nga chưa hạ nhiệt.