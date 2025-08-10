EU và Ukraine nêu điều kiện để chấm dứt xung đột với Nga

Theo RIA Novosti, tờ Wall Street Journal ngày 9/8 dẫn nguồn tin giới chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã đưa ra một đề xuất riêng về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev.

Văn kiện này được đánh giá có thể trở thành cơ sở để thảo luận trong chương trình nghị sự về xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Mỹ và Nga.

Hai quan chức châu Âu giấu tên cho biết đề xuất này đã được công bố ngày 9/8 trong khuôn khổ chuyến thăm Anh của phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu.

Văn kiện này nêu rõ lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước mọi diễn biến khác và việc trao đổi lãnh thổ phải mang tính song phương.

Bên cạnh đó, bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào từ phía Ukraine đều phải được bù đắp bằng các bảo đảm an ninh, bao gồm khả năng quốc gia Đông Âu này gia nhập NATO.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8 tới./.

