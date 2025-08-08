Lãnh đạo Nga và Nam Phi điện đàm về tiến trình hòa bình Ukraine

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 8/8 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tiến trình hòa bình liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine.



Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Nam Phi, ông Putin bày tỏ đánh giá cao vai trò của Pretoria trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Moskva và Kiev.



Về phần mình, Tổng thống Ramaphosa khẳng định “lập trường ủng hộ hoàn toàn của Nam Phi đối với các sáng kiến hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh và hướng tới nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine.”



Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa.



Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng những vấn đề phức tạp trong cuộc khủng hoảng Ukraine không thể có giải pháp đơn giản.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời hoan nghênh việc Nga và Mỹ duy trì liên lạc, cải thiện quan hệ và thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Tổng thống Ukraine kêu gọi tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Trong tuyên bố trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa nhắc lại quan điểm rằng “tìm kiếm các giải pháp thực tế" cho Ukraine nằm ở cấp lãnh đạo.