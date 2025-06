Lãnh đạo Nga và Trung Quốc điện đàm về quan hệ song phương và vấn đề Trung Đông

Ngày 19/6, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành điện đàm, trong đó thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.



Theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu với báo giới, ông Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm mang tính xây dựng này, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện hài lòng về mức độ quan hệ song phương hiện nay.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cùng tham dự một số sự kiện tại Trung Quốc trong thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 3/9 tới, trong đó sẽ đàm phán song phương toàn diện vào ngày 2/9.

Ông Ushakov cho biết thêm hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang “tăng tốc,” đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, với kim ngạch thương mại lên tới gần 245 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận sáng kiến của Nga thiết lập nền tảng đầu tư BRICS nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia thành viên và đối tác của khối.



Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng thảo luận tình hình ngày càng xấu đi tại Trung Đông. Tổng thống Putin xác nhận rằng Nga sẵn sàng thực hiện các nỗ lực hòa giải ở Trung Đông nếu cần thiết.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ chỉ thị cho các cơ quan mỗi nước triển khai các cuộc tiếp xúc và trao đổi thông tin về tình hình Trung Đông trong những ngày tới. Ông Ushakov nhấn mạnh một giải pháp có thể và nên đạt được chỉ bằng biện pháp ngoại giao và chính trị.



Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tình hình Trung Đông hiện nay rất nguy cấp, một lần nữa cho thấy thế giới bước vào thời kỳ bất ổn mới. Nếu xung đột leo thang hơn nữa, không chỉ hai bên xung đột Israel và Iran phải chịu tổn thất lớn hơn, mà các quốc gia trong khu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã đưa ra chủ trương 4 điểm. Thứ nhất, thúc đẩy ngừng bắn là việc cấp bách. Vũ lực không phải là cách đúng đắn để giải quyết các tranh chấp quốc tế mà chỉ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Các bên xung đột, đặc biệt là Israel cần sớm ngừng bắn, ngăn chặn tình hình leo thang, kiên quyết tránh xung đột lan rộng.



Thứ hai, đảm bảo an toàn cho dân thường là đặc biệt quan trọng. Bất cứ lúc nào, ranh giới đỏ bảo vệ dân thường trong một cuộc xung đột quân sự không thể bị phá vỡ và việc sử dụng vũ lực không có sự phân biệt là không thể chấp nhận được. Các bên tham gia xung đột cần tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, kiên quyết tránh gây hại cho thường dân vô tội và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán công dân của nước thứ ba.



Thứ ba, mở ra đối thoại đàm phán là lối thoát căn bản. Trao đổi, đối thoại là con đường đúng đắn để đạt được hòa bình lâu dài. Phải kiên định hướng tới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại, đàm phán.



Cuối cùng, Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy hòa bình. Cuộc xung đột Iran-Israel khiến tình hình căng thẳng ở Trung Đông đột ngột leo thang, gây tác động nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu, do đó, cộng đồng quốc tế, nhất là nước lớn có ảnh hưởng đặc biệt đối với các bên xung đột, phải nỗ lực thúc đẩy hạ nhiệt tình hình. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phát huy vai trò lớn hơn trong vấn đề này.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng cùng các bên tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy vai trò mang tính xây dựng để khôi phục hòa bình khu vực Trung Đông.



Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự tin cậy chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược mức độ cao giữa Trung Quốc và Nga, nhất trí duy trì trao đổi cấp cao mật thiết, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga phát triển theo chiều sâu./.

