Tổng thống Hàn Quốc theo đuổi cách tiếp cận “hai hướng” đối với Nhật Bản

Sau chuyến công du Trung Quốc đầu tháng 1/2026 được đánh giá là nỗ lực “phá băng” và ổn định quan hệ với Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao láng giềng bằng chuyến thăm Nhật Bản ngày 13-14/1.

Chuỗi hoạt động đối ngoại dày đặc này phản ánh rõ ưu tiên của Seoul trong giai đoạn đầu năm 2026: củng cố quan hệ với các nước lớn và đối tác then chốt trong khu vực, đồng thời duy trì thế cân bằng chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Lee Jae Myung hội đàm với Thủ tướng Sanae Takaichi về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức đầu tháng 6/2025 và diễn ra chỉ hơn hai tháng sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật đầu tiên bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (tháng 11/2025).

Việc hai nhà lãnh đạo liên tiếp gặp gỡ trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên nhằm củng cố đà cải thiện quan hệ song phương vốn nhiều thăng trầm trong quá khứ.

Hội nghị thượng đỉnh lần này được tổ chức tại tỉnh Nara - địa điểm mang nhiều ý nghĩa lịch sử và chính trị đối với Nhật Bản. Nơi đây không chỉ là trung tâm của Nhật Bản cổ đại, nơi ghi dấu giao lưu văn hóa sâu sắc với bán đảo Triều Tiên, mà còn là quê hương của Thủ tướng Takaichi.

Việc lựa chọn Nara thay vì Tokyo được giới quan sát đánh giá là động thái mang tính biểu tượng, phản ánh kỳ vọng của phía Nhật Bản đối với kết quả cuộc gặp.

Hội nghị tại Nara cũng đánh dấu lần gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi bà Takaichi nhậm chức cuối tháng 10/2025, sau các cuộc gặp tại APEC Gyeongju và Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Nam Phi.

Chuỗi tiếp xúc dày đặc này được xem là biểu hiện rõ nét của “ngoại giao con thoi,” nhằm tăng cường lòng tin chính trị ở cấp cao - yếu tố từng thiếu vắng và khiến quan hệ song phương rơi vào bế tắc trong nhiều giai đoạn trước đây.

Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), trong khi lãnh đạo Hàn Quốc vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh đầu tháng Một.

Trước chuyến đi, trong cuộc phỏng vấn với đài NHK, nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định quan hệ với Nhật Bản “quan trọng không kém quan hệ với Trung Quốc” và nhấn mạnh Seoul sẽ không can dự vào căng thẳng Tokyo-Bắc Kinh xung quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Lập trường này phản ánh nỗ lực cân bằng chiến lược của Seoul giữa các đối tác lớn trong khu vực.

Vấn đề Triều Tiên được dự báo là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm.

Giới phân tích cho rằng Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 với khả năng Triều Tiên tham dự, có thể trở thành cơ hội thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên quan đến Bình Nhưỡng.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp chính sách giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ được thảo luận ở nhiều cấp độ.

Thông tin cho biết ngày 16/9/2025, Triều Tiên đã đăng ký cử đoàn đoàn gồm 270 thành viên tham gia 17 môn thể thao, bao gồm cả bóng đá tại Đại hội thể thao châu Á Aichi-Nagoya.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ Đại hội Thể thao châu Á Jakarta-Palembang 2018 Triều Tiên tham gia giải đấu.

Bên cạnh hợp tác hướng tới tương lai, các vấn đề lịch sử vẫn là nội dung không thể tránh khỏi trong chương trình nghị sự.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (thứ nhất, phải) hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ nhất, trái) tại thành phố Nara, ngày 13/1/2026. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang theo đuổi cách tiếp cận “hai hướng” đối với Nhật Bản: vừa mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân, vừa tiếp tục xử lý các vấn đề lịch sử tồn đọng từ thời kỳ phát xít Nhật cai trị bán đảo Triều Tiên (1910-1945).

Chính quyền hiện tại của Seoul đang nhấn mạnh hợp tác hướng tới tương lai hơn là trực tiếp giải quyết các vấn đề lịch sử như lao động cưỡng bức và phụ nữ mua vui.

Thay vì đối đầu trực diện, Hàn Quốc chủ trương tìm kiếm các biện pháp hợp tác nhân đạo và mang tính xây dựng, như điều tra chung hài cốt tại mỏ than Josei, nhằm tạo không gian đối thoại và giảm căng thẳng.

Đánh giá về những chuyến công du của Tổng thống Lee Jae Myung ngay trong vài tuần đầu năm 2026, giới phân tích cho rằng các chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao song phương, mà còn phản ánh rõ nét ưu tiên đối ngoại của Seoul trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược khu vực gia tăng.

Sau nỗ lực “phá băng” với Bắc Kinh nhằm ổn định môi trường đối ngoại và tránh leo thang căng thẳng, chuyến thăm Nhật Bản được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược củng cố quan hệ với các đối tác láng giềng then chốt, qua đó duy trì thế cân bằng chiến lược của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ quan hệ Hàn-Nhật, việc duy trì ngoại giao con thoi và cách tiếp cận “hai hướng” - vừa mở rộng hợp tác hướng tới tương lai, vừa quản trị các vấn đề lịch sử tồn đọng - được xem là lựa chọn thực tế trong bối cảnh niềm tin chiến lược giữa hai nước từng nhiều lần bị gián đoạn.

Thay vì tìm kiếm những đột phá mang tính biểu tượng, Seoul và Tokyo dường như đang ưu tiên các bước đi nhỏ, cụ thể và có khả năng tích lũy, nhằm tạo nền tảng cho việc xử lý những vấn đề gai góc hơn trong dài hạn.

Từ góc độ rộng hơn, chuỗi hoạt động ngoại giao dày đặc của Tổng thống Lee Jae Myung cho thấy Hàn Quốc đang theo đuổi một chiến lược đối ngoại linh hoạt và thực dụng, đặt trọng tâm vào ổn định môi trường khu vực, bảo đảm lợi ích kinh tế-an ninh, đồng thời duy trì không gian chiến lược trong trật tự khu vực đang biến động nhanh chóng./.

