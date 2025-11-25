Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự kiến thăm Nhật Bản đầu năm tới

Ngày 25/11, một nguồn tin trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Kim Min Seok đang cân nhắc việc thăm Nhật Bản vào đầu năm tới, như một phần trong nỗ lực tăng cường trao đổi và liên lạc chặt chẽ giữa hai quốc gia láng giềng.

Theo nguồn tin, trong cuộc gặp hôm 24/11 tại Seoul với một phái đoàn Nhật Bản thuộc Ủy ban Hợp tác Nhật Bản-Hàn Quốc, gồm các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp, Thủ tướng Hàn Quốc đã bày tỏ ý định thăm Nhật Bản vào tháng 1 hoặc tháng 2/2026.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong 3 năm một Thủ tướng Hàn Quốc thăm Nhật Bản.

Vào năm 2022, ông Han Duck Soo, Thủ tướng Hàn Quốc khi đó, đã đến dự lễ tang cấp nhà nước của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Dự kiến trong chuyến thăm này, Thủ tướng Kim Min Seok có thể sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Trước đó, nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC 2025 diễn ra hồi cuối tháng 10 tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đã có cuộc gặp đầu tiên, nơi hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và đồng ý duy trì các chuyến thăm qua lại để đảm bảo liên lạc thường xuyên./.

