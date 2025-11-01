Tổng thống Hàn Quốc lạc quan về mối quan hệ "cùng có lợi" với Nhật Bản

Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bày tỏ sự lạc quan về quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Đông Nam Hàn Quốc).

Ông Lee khẳng định hai nước có thể tiến tới mối quan hệ cùng có lợi bằng cách "đối diện thẳng thắn" với các vấn đề còn tồn đọng.

Trả lời phỏng vấn của báo giới Nhật Bản, ông Lee cho biết: "Tôi có một cảm giác rất tốt (về cuộc họp)."

Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có thể phát triển mối quan hệ cùng có lợi bằng cách "đối mặt thẳng thắn với các vấn đề còn tồn đọng" và "cùng nhau hợp tác" hướng tới tương lai.

Tổng thống Lee cũng đánh giá nữ Thủ tướng Nhật Bản “là một chính trị gia thực sự xuất sắc, người có cùng quan điểm."

Ông cho biết đã đề xuất tổ chức các cuộc hội đàm tiếp theo tại Nara, quê hương của bà Takaichi, và bà Thủ tướng đã phản hồi tích cực.

Tại cuộc gặp song phương bên lề APEC, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục các chuyến thăm qua lại để duy trì đà hợp tác.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết APEC đã quyết định Nhật Bản sẽ chủ trì các hội nghị cấp cao APEC vào năm 2031.

Đây sẽ là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai tổ chức các cuộc họp của khuôn khổ kinh tế khu vực này.

Nhật Bản đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh APEC tại Osaka và Yokohama lần lượt vào năm 1995 và 2010./.

