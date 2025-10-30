Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hội đàm bên lề hội nghị APEC

Ngày 29/10, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc họp ba bên, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Cuộc gặp theo hình thức họp kín.

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong buổi họp, các nhà ngoại giao hàng đầu của 3 nước tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên ngay cả sau khi Nhật Bản thay đổi lãnh đạo và bất chấp áp lực thuế quan của Mỹ.

Ba bên cũng thảo luận về các vấn đề của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục các vụ phóng tên lửa trong khi vẫn không phản hồi những lời đề nghị đàm phán liên tục từ Washington.

Cuộc họp là cuộc gặp 3 bên đầu tiên kể từ khi nội các mới của Nhật Bản do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu ra mắt. Cuộc hội đàm cũng diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp riêng đầu tiên với nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản tại Tokyo trước khi đến Hàn Quốc tham dự các sự kiện APEC.

Trong khi đó, cuộc hội đàm song phương giữa hai nhà lãnh đạo nước láng giềng Đông Bắc Á dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/10. Theo các nguồn tin ngoại giao, hội nghị thượng đỉnh ba bên khó có thể diễn ra trong hội nghị APEC tuần này.

Trước thềm các cuộc gặp, nhiều câu hỏi đã nảy sinh về việc liệu khuôn khổ hợp tác ba bên, được thiết lập dưới thời các chính phủ tiền nhiệm, có duy trì được đà phát triển hay không kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với động lực thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ trên hết" và áp đặt thuế quan mạnh tay đối với hai đồng minh châu Á chủ chốt này.

Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến thận trọng về triển vọng quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản khi nữ lãnh đạo mới của Nhật Bản được biết đến với lập trường cứng rắn về các vấn đề lịch sử./.

Mỹ-Nhật-Hàn tái khẳng định cam kết hợp tác ba bên trước các thách thức Cuộc gặp cấp thứ trưởng ngoại giao tại Tokyo cho thấy cam kết mở rộng hợp tác ba bên không chỉ về an ninh, mà còn trong kinh tế và công nghệ giữa Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.