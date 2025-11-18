Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của củng cố hợp tác an ninh với Hàn Quốc

Ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh với Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước xuất hiện một số bất đồng gần đây về hoạt động quân sự và giao lưu quốc phòng.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc truyền thông hai nước đưa tin kế hoạch diễn tập tìm kiếm-cứu nạn trên biển, dự kiến tổ chức cuối tháng này, có thể bị hủy.

Nhật Bản trước đó đã quyết định hủy kế hoạch tiếp nhiên liệu cho máy bay Không quân Hàn Quốc tại một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, sau khi một số máy bay Hàn Quốc thực hiện chuyến bay gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Takeshima, còn Seoul gọi là Dokdo.

Đáp lại, Seoul không cử quân nhạc tham dự lễ hội âm nhạc của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tổ chức tại Tokyo tuần trước.

Những động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back thống nhất tăng cường trao đổi nhân sự quốc phòng.

Trong tuyên bố, ông Koizumi nhấn mạnh: “Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ ở nhiều cấp độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố hợp tác."

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đề cập tới vai trò của cơ chế phối hợp Nhật-Mỹ-Hàn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẵn sàng đối thoại dưới mọi hình thức với Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ Tokyo-Bắc Kinh có dấu hiệu căng thẳng gần đây về những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết hiện “chưa có quyết định nào” về khả năng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi cuối tuần này.

Trước đó, ngày 17/11, ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Kim Tùng tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, không để ảnh hưởng đến các lĩnh vực như du lịch, giáo dục và giải trí./.

