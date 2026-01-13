Australia họp Quốc hội sớm để thông qua luật kiểm soát súng và chống thù hận

Theo phóng viên TTXVN tại Australia ngày 12/1, Thủ tướng Anthony Albanese quyết định triệu tập Quốc hội họp sớm để giải quyết các vấn đề liên quan đến luật về phát ngôn kích động thù hận và luật kiểm soát súng sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi.

Thủ tướng Albanese cho biết hai viện của quốc hội liên bang sẽ họp vào 2 ngày 19-20/1 để thông qua một dự luật tổng hợp thiết lập chương trình kiểm soát súng trên toàn quốc và tăng cường luật chống kích động thù hận. Theo ông, dự luật này nhằm xử lý đồng thời hai vấn đề là hành vi kích động thù hận và việc sử dụng súng trong các vụ tấn công bạo lực.

Chính phủ Australia đã tham vấn về những thay đổi được đề xuất nhằm tăng cường luật chống phát ngôn kích động thù hận, trong đó có việc thiết lập một cơ chế để lập danh sách các tổ chức bị coi là "kích động thù hận."

Chính phủ cam kết siết chặt lệnh cấm đối với các biểu tượng bị cấm; đồng thời trao thêm quyền cho Bộ trưởng Nội vụ hủy bỏ thị thực của những người bị cho là có ý định lan truyền hận thù; và đưa ra một tội danh mới về kích động thù hận chủng tộc.

Bộ trưởng Tư pháp Michelle Rowland cho biết khi được thông qua, luật này sẽ là luật chống phát ngôn thù hận nghiêm khắc nhất của Australia. Luật này nhắm mục tiêu cụ thể vào những kẻ tìm cách gieo rắc hận thù và phá hoại sự gắn kết xã hội.

Trong khi đó, Liên đảng đối lập chỉ trích quyết định gộp luật về súng và luật chống phát ngôn thù hận vào một dự luật duy nhất và cho rằng việc kết hợp các cải cách phức tạp có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Người phụ trách các vấn đề nội vụ của Liên đảng Jonno Duniam cho biết phe đối lập sẽ xem xét dự luật và đưa ra quyết định về cách thức tiến hành tốt nhất, đồng thời lưu ý Liên đảng không được tham vấn trong quá trình soạn thảo dự luật này./.

