Chiến lược tăng trưởng kinh tế 2026 của Hàn Quốc

Tại cuộc họp chính phủ do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì ngày 9/1, Hàn Quốc đã công bố "Chiến lược tăng trưởng kinh tế 2026" gồm 4 định hướng chính sách trọng tâm và 15 nhiệm vụ.

Kế hoạch do Bộ Tài chính và Kinh tế (MOFE) công bố nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2% cho năm 2026. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô chủ động và đầu tư mạnh tay vào các ngành công nghiệp tiên tiến.

Trong năm 2026, chi tiêu ngân sách sẽ tăng 8,1% so với năm 2025 và đầu tư vào các cơ quan nhà nước và quỹ chính sách cũng sẽ được mở rộng thêm 20 nghìn tỷ won (13,75 tỷ USD) để kích thích nhu cầu.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cụ thể: chính phủ Hàn Quốc đã tăng gấp đôi mức tăng trưởng so với mức 1,0% của năm 2025. Con số này cao hơn dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của Hàn Quốc do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra là 1,8%. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cũng dự báo tăng trưởng GDP của Hàn Quốc năm 2026 ở mức 1,8%.

Thứ trưởng Bộ MOFE Lee Hyung-il cho biết Hàn Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn và chắc chắn đạt được mức tăng trưởng 2%. Trong năm 2025 Hàn Quốc tập trung vào phục hồi kinh tế, năm nay Hàn Quốc sẽ dồn toàn lực để đạt được bước nhảy vọt về kinh tế.

Chi ngân sách của chính phủ năm 2026 sẽ đạt 727,9 nghìn tỷ won, tăng 54,6 nghìn tỷ won so với năm 2025. Dự kiến đầu tư vào các tổ chức công sẽ đạt mức cao kỷ lục 70 nghìn tỷ won, tăng 4 nghìn tỷ won.

Theo đó, chiến lược tăng trưởng kinh tế năm 2026 đề ra 15 nhiệm vụ chính sách và 60 nhiệm vụ chi tiết tập trung vào bốn định hướng chính sách trọng điểm bao gồm: Quản lý kinh tế vĩ mô chủ động; Khôi phục tốc độ tăng trưởng tiềm năng; Đạt được tăng trưởng quốc gia cân bằng và khắc phục sự phân cực; Tăng cường nền tảng cho bước đại nhảy vọt của nền kinh tế.

Để thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế, chính phủ Hàn Quốc công bố các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho các ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, quốc phòng, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và văn hóa K-pop, đồng thời theo đuổi cải cách kinh tế cơ cấu và đổi mới nguồn nhân lực và tài chính.

Ngành bán dẫn sẽ hỗ trợ để có những bước tiến nhảy vọt, thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Một Ủy ban đặc biệt của Tổng thống về Tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành bán dẫn sẽ được thành lập, và dự kiến Hàn Quốc sẽ xây dựng và công bố kế hoạch cơ bản để tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành trong năm 2026.

Ngành hóa dầu và thép sẽ đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và chuyển đổi sang các ngành carbon thấp, giá trị gia tăng cao. Trong lĩnh vực hóa dầu, HD Hyundai Chemical và Lotte Chemical đã nộp đơn xin phê duyệt tái cấu trúc doanh nghiệp.

Kế hoạch hỗ trợ toàn diện để tăng cường khả năng cạnh tranh của toàn ngành hóa chất và một lộ trình tái cấu trúc ngành thép, một trọng tâm chính của quá trình tái cấu trúc, sẽ được Hàn Quốc công bố trong nửa đầu năm nay.

Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh mục tiêu nhảy vọt về trí tuệ nhân tạo để trở thành một trong ba cường quốc AI hàng đầu thế giới. Để xây dựng "Xa lộ AI," Hàn Quốc sẽ triển khai xây dựng Trung tâm điện toán AI quốc gia trong năm 2026.

Với mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về "AI vật lý," chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch tập trung hỗ trợ bảy lĩnh vực trọng điểm gồm: robot AI, ô tô, tàu thuyền, thiết bị gia dụng, máy bay không người lái, nhà máy và chất bán dẫn.

Lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt là bán dẫn, tiếp tục được xem là "đầu tàu" dẫn dắt nền kinh tế Hàn Quốc. Thứ trưởng Lee Hyung-il cho biết, trong khi nhiều tổ chức quốc tế dự báo doanh thu bán dẫn toàn cầu tăng trưởng khoảng 20-30%, các báo cáo gần đây đã nâng con số này lên mức 40-70%.

Về thị trường lao động, dù kinh tế tăng trưởng nhưng tình trạng ảm đạm có thể vẫn tiếp diễn do biến đổi cấu trúc dân số. Số lượng người có việc làm mới dự kiến đạt 160.000 người, thấp hơn mức 190.000 người của năm 2025 do tác động từ việc sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động và tình trạng già hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ việc làm dự kiến vẫn đạt mức cao kỷ lục 63,0% nhờ sự tham gia tích cực của phụ nữ và người cao tuổi.

Về lạm phát giá cả, chỉ số giá tiêu dùng được dự báo duy trì ở mức 2,1% nhờ giá dầu thế giới hạ nhiệt, mặc dù các rủi ro địa chính trị và biến động giá nông sản vẫn là những ẩn số khó lường.

Trong phát biểu chỉ đạo, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh năm 2026 phải trở thành năm đầu tiên của bước đại nhảy vọt của Hàn Quốc, đạt được tăng trưởng trong mọi lĩnh vực.

Tổng thống Lee cũng cảnh báo hiện nay Hàn Quốc đang đối mặt với một thách thức từ cái gọi là “tăng trưởng hình chữ K.” Sự bất bình đẳng và phân cực đang nổi lên trong quá trình này là những vấn đề cấu trúc do hệ thống kinh tế đặt ra và cần được xem xét nghiêm túc.

Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã nhất trí hoan nghênh "Chiến lược tăng trưởng kinh tế 2026" song cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm nhẹ quy định và thuế giúp doanh nghiệp phát triển ổn định./.

