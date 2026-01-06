ADB nhận định lạc quan về tăng trưởng chất lượng cao của Trung Quốc

Theo China Daily, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Trung Quốc Asif S. Cheema, cho rằng triển vọng phát triển chất lượng cao của Trung Quốc rất đáng khích lệ, khi quốc gia này vẫn kiên định với cam kết cải cách.

Ông Cheema nói rằng trong Kiến nghị Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), chính phủ Trung Quốc tiếp tục tập trung vào phát triển chất lượng cao bằng cách đầu tư vào con người, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, cung cấp nhiều nguồn lực hơn cho mạng lưới an sinh xã hội, cho bảo trợ xã hội. Tất cả những điều này đều là những bước đi rất tích cực, đúng hướng.

Theo ông, "Trung Quốc có mọi thứ cần thiết - từ cam kết của chính phủ, năng lực thể chế, cũng như nền tảng kinh tế rất vững chắc. Chừng nào Trung Quốc còn tiếp tục cam kết cải cách, thì đều là những dấu hiệu rất đáng khích lệ."

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của Trung Quốc trong 11 tháng năm 2025 đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước đó lên 3,41 nghìn tỷ USD.

Ông Cheema cho rằng thật đáng khích lệ khi thấy hiệu quả vững chắc trong lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt là về xuất khẩu chất lượng cao. Điều đó phản ánh nền tảng rất vững chắc mà Trung Quốc đã xây dựng trong những năm qua, bao gồm cơ sở sản xuất vững chắc, đầu tư liên tục vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như các chính sách hỗ trợ từ chính phủ cho đổi mới và số hóa.

Ông nhấn mạnh rằng về xuất khẩu xanh, bao gồm xe điện, pin và năng lượng Mặt Trời, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 20% trong 11 tháng năm 2025. Tương tự, trong các lĩnh vực công nghệ cao bao gồm công nghệ sinh học, chất bán dẫn và sản xuất công nghệ cao, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 7%. Xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao tăng trưởng nhanh hơn so với tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đang mang lại kết quả.

Trong Kiến nghị Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các bước phối hợp để mở rộng nhu cầu trong nước và làm sâu sắc hơn các cải cách cơ cấu phía cung.

Theo ông Cheema, đây là dấu hiệu rất tích cực khi Trung Quốc đang khuyến khích các cải cách phía cầu, điều này sẽ giúp ích hơn nữa trong việc hỗ trợ tiêu dùng trong nước và xây dựng mạng lưới an sinh xã hội.

Ông cho rằng với thu nhập đô thị tăng lên và nhu cầu về các dịch vụ hiện đại, có cơ hội rất lớn cho các công ty nước ngoài tại thị trường rộng lớn và năng động này, đồng thời chỉ ra ba cơ hội chính.

Thứ nhất, với trọng tâm của Trung Quốc vào tăng trưởng carbon thấp, năng lượng xanh và lĩnh vực xanh đang tạo ra rất nhiều cơ hội - đó là phương tiện giao thông điện, tòa nhà xanh hay các giải pháp kinh tế tuần hoàn. Lĩnh vực này đòi hỏi chuyên môn toàn cầu, công nghệ và đầu tư toàn cầu, giúp các công ty nước ngoài đóng vai trò quan trọng.

Thứ hai, lĩnh vực dịch vụ đang phát triển của Trung Quốc mang đến cơ hội trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi và du lịch. Tất cả những lĩnh vực này sẽ cần nhiều đầu tư hơn, và nhu cầu đang tăng lên đáng kể do sự thay đổi nhân khẩu học, cũng như thu nhập tăng lên.

Cuối cùng, khi chính phủ Trung Quốc chuyển hướng sang tăng trưởng chất lượng cao, họ cũng cần nâng cấp cơ sở sản xuất, điều này sẽ dẫn đến sản xuất công nghệ cao chất lượng cao hơn, các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo và hậu cần thông minh. Tất cả những điều này sẽ cần nhiều giải pháp toàn cầu hơn.

Ông cho rằng có rất nhiều cơ hội cho các công ty nước ngoài (ở Trung Quốc), miễn là họ mang đến công nghệ mới, các thực tiễn tốt nhất toàn cầu và cam kết lâu dài với Trung Quốc.

Trong báo cáo kinh tế hàng đầu số ra tháng 12 vừa qua, ADB đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2025 từ 4,7% lên 4,8%, dựa trên tăng trưởng GDP mạnh hơn dự kiến trong ba quý đầu năm và các chính sách hỗ trợ của chính phủ nước này./.

