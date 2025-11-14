Bất động sản suy yếu, kinh tế Trung Quốc giảm tốc trong tháng 10

Kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc trong tháng 10 trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu và thị trường bất động sản suy giảm sâu hơn, trong khi kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng cũng khiến hoạt động sản xuất chững lại.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố đầu tháng này, đầu tư tài sản cố định, trong đó có bất động sản, giảm 1,7% trong 10 tháng đầu năm.

Mức giảm này sâu hơn nhiều so với mức giảm 0,5% ghi nhận trong 9 tháng đầu năm và cũng cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó của các nhà phân tích đưa ra là chỉ giảm 0,8%.

Dữ liệu từ Wind Information cũng cho thấy đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm mạnh kể từ năm 2020.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp trong tháng 10 tăng 4,9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 6,5% của tháng trước và cũng thấp hơn mức dự báo đưa ra là tăng 5,5%. Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 2,9%, nhỉnh hơn dự báo là 2,8% trong khảo sát của Reuters nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 3% ghi nhận trong tháng Chín.

Cũng theo khảo sát, tỷ lệ thất nghiệp đô thị ở Trung Quốc giảm xuống 5,1% trong tháng 10, so với 5,2% của tháng trước đó.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay và là lần tăng đầu tiên kể từ tháng Sáu.

Theo Wind Information, CPI cơ bản (loại trừ giá lương thực và năng lượng) tăng 1,2%, cao nhất kể từ tháng 2 năm ngoái.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 bất ngờ giảm, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong gần 2 năm trong bối cảnh nhu cầu từ thị trường Mỹ suy yếu và căng thẳng thương mại gia tăng trước khi hai bên đạt thỏa thuận vào cuối tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng trước đã đồng ý cắt giảm một phần thuế quan đáp trả lẫn nhau và tạm đình chỉ một loạt biện pháp hạn chế thương mại trong vòng một năm./.

