Thêm tín hiệu lạc quan từ kinh tế Trung Quốc sau nỗ lực ổn định thị trường

Dữ liệu công bố ngày 9/11 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 10/2025, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quay trở lại mức tăng dương - dấu hiệu cho thấy các biện pháp của Chính phủ Trung Quốc nhằm hạn chế dư thừa công suất và cạnh tranh khốc liệt trong nước đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), PPI tháng 10/2025 giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức giảm 2,3% của tháng 9 và nhẹ hơn dự báo 2,2% trong khảo sát của Reuters. PPI của Trung Quốc đã duy trì trong vùng âm từ tháng 10/2022 đến nay, phản ánh sức cầu yếu và áp lực dư cung trong lĩnh vực sản xuất.

Ở chiều ngược lại, CPI tháng 10/2025 tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược xu hướng giảm hai tháng liên tiếp và vượt kỳ vọng “đứng yên” của thị trường. Lạm phát cơ bản - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 1,2%, mức cao nhất trong 20 tháng qua, cho thấy sức cầu cơ bản trong nền kinh tế đang dần phục hồi.

Diễn biến này minh chứng cho các nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc ổn định thị trường và giảm bớt cạnh tranh không lành mạnh đã mang lại kết quả bước đầu, mặc dù cầu nội địa vẫn yếu và căng thẳng địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh doanh.

Trong quý 3/2025, kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng một năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên vẫn duy trì ở mức cao dù đã giảm nhẹ trong tháng 9.

Các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng, tránh tung ra các gói kích thích quy mô lớn, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) giữ nguyên lãi suất suốt 5 tháng qua - một phần nhờ xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi sau thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ.

Giới phân tích cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc vẫn có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% mà chính phủ đặt ra cho năm nay. Tuy nhiên, giảm phát kéo dài trong khu vực sản xuất, hoạt động nhà máy kém sôi động và triển vọng xuất khẩu ảm đạm trong các tháng tới đều cho thấy đà phục hồi đang yếu dần.

Trước triển vọng tăng trưởng thiếu bền vững, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phát tín hiệu chuyển hướng mạnh mẽ sang thúc đẩy tiêu dùng trong 5 năm tới, nhằm giảm phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu - hai động lực ngày càng bộc lộ rủi ro do căng thẳng thương mại quốc tế và dư địa đầu tư hạn chế. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ cần thời gian để phát huy hiệu quả./.

