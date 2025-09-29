Trung Quốc chuẩn bị Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho phát triển kinh tế-xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình để nghiên cứu và xây dựng những vấn đề lớn của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, về phát triển kinh tế-xã hội quốc gia.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo “Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 15” trong phạm vi nhất định ở trong và ngoài Đảng; quyết định trình dự thảo văn kiện lên Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX để thảo luận sau khi chỉnh sửa, dựa trên các ý kiến được thảo luận tại hội nghị này.

Hội nghị nhấn mạnh việc thu thập ý kiến phát huy đầy đủ quyền dân chủ và tập hợp trí tuệ từ mọi phía.

Trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, phát triển kinh tế-xã hội phải tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên quyết bảo vệ quyền lực và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thống nhất sự lãnh đạo của Đảng trong mọi mặt phát triển kinh tế-xã hội;

Tuân thủ quyền tối cao của nhân dân, tôn trọng vị trí chủ thể của nhân dân, bảo đảm thành quả của công cuộc hiện đại hóa mang lại lợi ích ngày càng công bằng cho toàn thể người dân;

Kiên trì phát triển chất lượng cao, chỉ đạo phát triển theo quan niệm phát triển mới, phát triển năng suất chất lượng mới theo điều kiện địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh cùng với tiến bộ xã hội toàn diện;

Kiên trì cải cách sâu rộng toàn diện, mở cửa ở cấp cao, không ngừng nâng cao động lực phát triển và sức sống xã hội; kiên trì kết hợp giữa hiệu quả thị trường và hiệu quả chính phủ, phát huy đầy đủ vai trò quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ;

Kiên trì phối hợp tổng thể giữa phát triển và an ninh, tăng cường tư duy thực chất, phòng ngừa và giải quyết hiệu quả các loại rủi ro, bảo vệ mô hình phát triển mới bằng mô hình an ninh mới.

Hội nghị quyết định Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 20-23/10/2025./.

