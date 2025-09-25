Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ ổn định với EU

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 24/9 bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ cùng Trung Quốc thực hiện các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định và sâu sắc hơn.



Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bên lề Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lý Cường kêu gọi hai bên tăng cường xây dựng lòng tin, đối xử chân thành và tìm kiếm lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh hai bên cần trở thành lực lượng vì ổn định của thế giới, tuân thủ quyền tự chủ chiến lược và đóng vai trò xây dựng hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng hy vọng EU duy trì nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), duy trì mở cửa thị trường thương mại và đầu tư đồng thời tránh biến các vấn đề kinh tế - thương mại thành vấn đề chính trị hay an ninh.



Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc gặp trên, bà von der Leyen cũng cho biết hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc biến lời nói thành hành động sớm nhất có thể.



Theo Chủ tịch EC, liên quan vấn đề thương mại, phía EU bày tỏ quan ngại về việc kiểm soát xuất khẩu, quyền tiếp cận thị trường cũng như vấn đề năng lực sản xuất dư thừa.

Bà von der Leyen cũng đánh giá cao sự sẵn sàng của Trung Quốc nhằm phối hợp giải quyết những quan ngại này trên tình thần hiểu biết lẫn nhau.



Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ mối quan tâm về việc duy trì hòa bình thế giới. Phía EU cũng đề nghị Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

