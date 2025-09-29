Kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng" dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc

Theo trang hkcna.hk ngày 29/9, người dân Trung Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu kéo dài tám ngày từ ngày 1-8/10. Tại buổi họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào ngày 28/9, các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải dự đoán nhiều chỉ số du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ đạt mức cao lịch sử.

Dữ liệu mới nhất từ nhiều trang web và nền tảng du lịch cho thấy lượng du khách tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu này cho thấy kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu năm nay sẽ là “siêu tuần lễ vàng” thúc đẩy nhu cầu nội địa, giải phóng tiềm năng tiêu dùng.

Theo tờ “Thời báo Hoàn cầu,” ngày 28/9, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức họp báo về dịch vụ vận tải trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lý Dương cho biết trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, lượng khách du lịch liên vùng dự kiến đạt 2,36 tỷ lượt người, trung bình khoảng 295 triệu lượt mỗi ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các quan chức của Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đưa ra ước tính về lượng khách du lịch bằng đường sắt và hàng không dân dụng trong kỳ nghỉ lễ.

Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang mạng Bastille Post của Hong Kong cho biết với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu đang đến gần, các bộ ngành giao thông vận tải và các điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm.

Ủy ban Giao thông Vận tải Thành phố Bắc Kinh dự đoán kỳ nghỉ lễ này sẽ chứng kiến lượng khách du lịch cao nhất trong năm và Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với lưu lượng hành khách, bao gồm tăng năng lực vận tải tại các khu vực danh lam thắng cảnh, kéo dài giờ hoạt động của tàu điện ngầm và mở rộng bãi đậu xe tại các khu vực trọng điểm.

Thượng Hải đã khai mạc một loạt triển lãm và sự kiện mới, bao gồm Triển lãm điêu khắc tuyết quốc tế Thượng Hải lần đầu tiên. Tại tỉnh Thiểm Tây, nhiều bảo tàng cũng đã công bố kéo dài giờ mở cửa và tăng doanh số bán vé.

Theo dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch, hơn 12.000 sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay, bao gồm hơn 300 chương trình biểu diễn ánh sáng quy mô lớn và hơn 500 triển lãm di sản văn hóa phi vật thể.

Trang “travelandtourworld.com” cho biết với kỳ nghỉ lễ dài ngày của Trung Quốc đang đến gần, nhiều quốc gia đang mong đợi sự xuất hiện của du khách Trung Quốc. Các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia vẫn được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhờ vị trí địa lý và sức hấp dẫn văn hóa.

The Korea Economic Daily đưa tin Hàn Quốc sẽ áp dụng chương trình miễn thị thực tạm thời cho nhóm khách du lịch Trung Quốc từ ngày 29/9, trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới của Trung Quốc. Các công ty du lịch Hàn Quốc đang tích cực thu hút khách du lịch Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc.

Các cửa hàng miễn thuế, khách sạn và ngành công nghiệp mua sắm của Hàn Quốc, vốn đang gặp khó khăn, sẽ có cơ hội tăng trưởng lớn nhờ dòng khách du lịch Trung Quốc đổ về.

Nền tảng Ctrip công bố vào ngày 28/9 rằng Nhật Bản và Thái Lan vẫn là những điểm đến chính cho du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Nguyên đán năm nay. Đáng chú ý, các quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” như Uzbekistan, Gruzia và Kazakhstan đang trở thành điểm đến mới cho du khách Trung Quốc di chuyển bằng ôtô.

Đơn đặt hàng thuê xe đến các điểm đến này đã tăng lần lượt 300%, 200% và 100% trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Nguyên đán. Hơn nữa, du khách Trung Quốc cũng đang hướng sự chú ý đến các khu vực xa xôi hơn ở châu Phi, với các đơn đặt hàng du lịch đến các quốc gia như Kenya và Tanzania.

Trang “travelandtourworld.com” đưa tin trong khi du lịch nước ngoài đang bùng nổ tại Trung Quốc, du lịch nội địa cũng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến. Theo thống kê của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc, từ tháng 1-8 năm nay, tổng cộng có 15,89 triệu người nhập cảnh vào nước này mà không cần thị thực, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với khách du lịch nước ngoài, Trung Quốc mang đến vô số trải nghiệm, từ khám phá các di tích lịch sử cổ đại đến các điểm tham quan hiện đại như các tòa nhà chọc trời.

Gian hàng bày bán rượu tại siêu thị thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Bên cạnh việc tận hưởng kỳ nghỉ tại Trung Quốc, du khách nước ngoài cũng đang thêm "Mua sắm tại Trung Quốc" vào hành trình của mình. Tờ Straits Times của Singapore nhận định rằng việc Trung Quốc tiếp tục mở rộng chương trình miễn thị thực nhập cảnh, cải thiện chính sách hoàn thuế mua sắm và năng lực sản xuất ngày càng tăng đã kích thích đáng kể niềm đam mê mua sắm của du khách quốc tế. Du khách nước ngoài đến Trung Quốc tay không và ra về tay đầy hàng đã trở thành một chủ đề nổi bật.

Mạng South China Morning Post của Hong Kong cho rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay trùng nhau, tạo nên "Siêu Tuần lễ Vàng" kéo dài tám ngày, được xem là phép thử quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Người dân đang theo dõi dữ liệu từ doanh thu phòng vé đến chi tiêu du lịch, ăn uống và giải trí trong kỳ nghỉ lễ.

Một chủ nhà hàng ở Quảng Châu cho biết chi tiêu trong Tuần lễ Vàng sẽ là một phép thử quan trọng về niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng. Bài báo cũng lưu ý rằng dữ liệu cho thấy nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế đều tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ. Người ta hy vọng rằng sự bùng nổ tiêu dùng văn hóa và du lịch này sẽ mang lại động lực kịp thời cho nền kinh tế Trung Quốc.

Tờ The Star của Malaysia ngày 28/9 đưa tin rằng Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, luôn cam kết thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng. Gần đây, trọng tâm kích thích tiêu dùng của Trung Quốc đã chuyển từ hàng hóa vật chất sang các dịch vụ như du lịch văn hóa.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu nội địa đóng góp 68,8% vào tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm, trong đó chi tiêu tiêu dùng đóng góp 52%, trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế./.

