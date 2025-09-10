Áp lực với kinh tế Trung Quốc gia tăng khi giá tiêu dùng giảm sâu hơn

Số liệu chính thức công bố ngày 10/9 cho thấy giá tiêu dùng tại Trung Quốc trong tháng 8/2025 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng, giữa lúc giới lãnh đạo đang nỗ lực vực dậy nhu cầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, báo cáo cũng hé lộ một số tín hiệu tích cực khi đà giảm của giá sản xuất đã chậm lại lần đầu tiên kể từ tháng Ba.

Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), thước đo lạm phát chính của Trung Quốc đã giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn mức dự báo giảm 0,2% trong một cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2025.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho rằng sự sụt giảm của CPI là do mức nền so sánh cao từ cùng kỳ năm ngoái và mức tăng của giá thực phẩm thấp hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, một điểm sáng là CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) lại tăng 0,9%, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Trong khi đó, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc trong tháng Tám đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây vẫn là một sự sụt giảm, nhưng đà giảm đã thu hẹp 0,7 điểm phần trăm so với tháng trước đó, đánh dấu lần thu hẹp đầu tiên kể từ tháng 3/2025 và cho thấy sự cải thiện về nhu cầu công nghiệp. So với tháng Bảy, PPI của Trung Quốc đã giữ ổn định và chấm dứt chuỗi giảm liên tiếp.

NBS lưu ý rằng việc PPI thu hẹp đà giảm là nhờ một số diễn biến tích cực, bao gồm việc thực thi các chính sách vĩ mô chủ động hơn và những thay đổi tích cực trong một số ngành công nghiệp.

Dù vậy, bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại của Trung Quốc vẫn còn nhiều thách thức. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải vật lộn để duy trì đà phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, trong khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản, sức tiêu dùng yếu kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao.

Bà Zichun Huang, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, nhận định rằng mặc dù lạm phát cơ bản đã nhích lên gần đây, điều này chủ yếu phản ánh các yếu tố tạm thời chứ không phải bất kỳ sự cải thiện có ý nghĩa nào trong sự mất cân bằng cung-cầu cơ bản.

Bà cũng bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng tình trạng giá giảm của Trung Quốc được cải thiện đáng kể trong thời gian tới, khi nhu cầu nội địa vẫn yếu và tình trạng dư thừa công suất dai dẳng./.

