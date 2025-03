Thị trường nội địa: Đẩy mạnh kích cầu, tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, thị trường thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường với nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc mở rộng xuất khẩu và tìm kiếm thị trường mới, việc phát triển mạnh thị trường trong nước tiếp tục là "bệ đỡ" quan trọng giúp duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định sản xuất.

Doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư

Từ đầu năm đến nay, thị trường bán lẻ Việt Nam liên tục đón nhận các tin vui khi các doanh nghiệp bán lẻ liên tục mở điểm bán. Đầu tháng 1/2025, Aeon-Tập đoàn lớn từ Nhật Bản đã khai trương Aeon Xuân Thủy, tăng thêm sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Đối với các doanh nghiệp nội, nhiều doanh nghiệp cũng nỗ lực tăng điểm bán. Tính đến đầu tháng 3/2025, website của Bách Hóa Xanh công bố vị trí của 1.876 điểm bán tại 31 tỉnh, thành trên toàn quốc, tăng khoảng 90 cửa hàng so với thời điểm cuối năm 2024.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, chủ sở hữu của Bách Hóa Xanh dự kiến mở thêm 200-400 điểm bán trong năm 2025, bên cạnh việc tăng doanh thu của từng cửa hàng cũ, chuỗi này cũng đặt mục tiêu mở rộng đến các địa phương mới, từ Thanh Hóa trở vào.

Hiện nay, bán lẻ hàng hóa là một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là lý do các doanh nghiệp lớn đã và đang nỗ lực đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, nhằm đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của thị trường nội địa.

Đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) thông tin, trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2020 đến năm 2024, Vinatex ngoài thúc đẩy xuất khẩu đã phát triển, mở rộng mạng lưới kinh doanh thị trường nội địa, với doanh thu nội địa của Vinatex cho cả 5 năm đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, chiếm bình quân 20% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Vinatex cũng đẩy mạnh mảng may đồng phục với đối tác là các khách hàng lớn, tập trung giới thiệu đến khách hàng trong nước những sản phẩm thời trang chất lượng thông qua các nền tảng online.

Với tiêu chí 100% là hàng dệt may Việt Nam, toàn bộ sản phẩm bày bán tại Trung tâm Phát triển sản phẩm và Kinh doanh Vinatex đều được sản xuất bởi những thương hiệu thời trang uy tín và chất lượng trên thị trường.

Đại diện Vinatex cho hay với chủng loại sản phẩm đa dạng, mẫu mã phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi, sở thích cũng như mục đích sử dụng nên Trung tâm hiện đang là điểm đến mua sắm thuận tiện và đáng tin cậy cho người tin dùng hàng Việt.

Tính đến nay Trung tâm thời trang Vinatex đã thu hút được hơn 100 nhà cung cấp cả ba miền Bắc-Trung-Nam với trên 60.000 mã hàng. Trung tâm đã tiêu thụ hơn 500.000 sản phẩm/ năm, đạt doanh số 100 tỷ đồng/năm và đáp ứng nhu cầu mua sắm cho hơn 300 lượt khách/ngày. Qua kết quả trên cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm và tin dùng hàng nội địa.

Tập trung kích cầu tiêu dùng

Trong năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.391 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0% so với năm 2023. Riêng 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 573,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Với những số liệu trên, có thể thấy thị trường trong nước đang có đà tăng trưởng ổn định, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế đối phó với những biến động từ thị trường quốc tế.

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đánh giá, động thái của các doanh nghiệp bán lẻ thời gian gần đây cho thấy doanh nghiệp đang đón đầu những xu thế mới trên thị trường trong bối cảnh dự báo sức mua sẽ có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Đây là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng thị trường nội địa thời gian tới.

Tuy vậy, với mục tiêu Chính phủ đề ra là tăng trưởng bán lẻ và doanh thu tiêu dùng đạt khoảng 12% trong năm 2025, trong các tháng còn lại, trung bình mỗi tháng cần duy trì mức tăng trưởng trên 12% để đạt mục tiêu.

Vì vậy, về phía Bộ Công Thương cũng đã triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vào các chương trình kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh phong trào tiêu dùng sản phẩm nội địa trên các kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tập trung tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ thương mại, sự kiện xúc tiến tiêu dùng tại các đô thị lớn và khu vực có tiềm năng tiêu thụ cao. Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa các chương trình ưu đãi, giúp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng và gia tăng hiệu quả mua sắm.

"Bộ đã và đang đẩy mạnh việc khuyến khích các sàn thương mại điện tử lớn triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt, phát động phong trào Gian hàng Việt, sản phẩm Việt trên nền tảng số," đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Hà Nội hiện có một hệ thống thương mại hiện đại, gồm khoảng 30 trung tâm thương mại, gần 150 siêu thị, 455 chợ (cả đầu mối và dân sinh), hàng nghìn cửa hàng tiện ích. Ngoài ra có hàng chục nghìn hộ bán lẻ với hàng trăm nghìn cơ sở kinh doanh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại; kết hợp hài hòa giữa kinh doanh thương mại truyền thống với kinh doanh trên môi trường mạng là những giải pháp Hà Nội thực hiện.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát triển điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn cũng như đẩy mạnh chương trình liên kết vùng, kết nối cung-cầu hàng hóa tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

Các chương trình kích cầu tiêu dùng tạo lực đẩy quan trọng cho thị trường bán lẻ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, các tháng khuyến mại tập trung trong năm 2025, với mức giảm giá lên tới 100%; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động giảm giá, triển khai các chương trình khuyến mại riêng.

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt, thị trường nội địa sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp ổn định và thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong năm 2025, cũng như tạo tiền đề để đất nước đạt mức tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo./.

