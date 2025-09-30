ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay lên 6,7%

Ngày 30/10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2025, trong đó điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 6,7% (so với 6,6% trong dự báo tháng 4) và hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống còn 6,0% (so với mức 6,5% trong báo cáo tháng 4). Dự báo này phản ánh những thay đổi trong bối cảnh quốc tế cũng như các yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt Nam.

Điểm sáng từ các ngành dịch vụ và nông nghiệp

Theo các chuyên gia của ADB, mặc dù kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng đáng khích lệ trong nửa đầu năm 2025. Tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt mức 7,5%, mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2010. Các ngành công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 8,3% so với 7,5% của cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các dự án hạ tầng lớn.

Đặc biệt, sản lượng công nghiệp của Việt Nam dự báo sẽ tăng 7,7% trong năm 2025 nhờ vào sự tăng trưởng của xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo, một yếu tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì ổn định, đạt 15,4 tỷ USD trong 8 tháng năm 2025, mức giải ngân cao nhất trong 5 năm qua. FDI vẫn là động lực quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp và thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh.

ADB cho rằng sự tăng trưởng tích cực từ các ngành dịch vụ và nông nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ, các dịch vụ cũng tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với mức dự báo đạt 7,4% trong năm 2025. Ngành tài chính-ngân hàng, logistics, vận tải, truyền thông, bán lẻ và du lịch đều đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đặc biệt, du lịch và các ngành liên quan đang có sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Ngành nông nghiệp, mặc dù có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn, nhưng dự báo vẫn đạt 3,4% trong năm 2025 nhờ vào nhu cầu toàn cầu đối với thực phẩm chất lượng cao và bền vững. Công nghệ canh tác thông minh và các biện pháp cải thiện hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp cũng đang góp phần nâng cao năng suất và giá trị gia tăng trong ngành này.

Tập trung chính sách tài khóa và tiền tệ

Báo cáo của ADB cũng chỉ ra rằng mặc dù tăng trưởng trong các ngành chủ chốt của Việt Nam rất tích cực, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số yếu tố rủi ro từ môi trường toàn cầu và các chính sách thương mại.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp là mức thuế quan mà Hoa Kỳ áp dụng đối với hàng hóa của Việt Nam, cụ thể là thuế 20% đối với hàng nhập khẩu và 40% đối với hàng trung chuyển. Điều này có thể tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong ngắn hạn, khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp phải nhiều gián đoạn.

Tuy nhiên, theo ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, việc điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,7% vào năm 2025 nhờ vào nhu cầu nội địa vững chắc và các chính sách kích thích kinh tế là một dấu hiệu tích cực.

ADB cũng dự báo rằng lạm phát tại Việt Nam sẽ duy trì ở mức thấp hơn, ở mức 3,9% vào năm 2025 và 3,8% vào năm 2026, mặc dù vẫn còn một số áp lực do tác động của các chính sách thuế quan và biến động tỷ giá hối đoái.

Một trong những yếu tố giúp Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng là chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam, cho biết chính sách kích thích kinh tế sẽ giúp giảm nhẹ tác động từ các yếu tố bên ngoài. Trong bối cảnh này, chính sách tài khóa hiệu quả sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng trong giai đoạn 2025-2026.

Việc giữ mức nợ công dưới 34% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần 60% theo quy định, giúp Việt Nam có đủ dư địa để áp dụng các biện pháp kích thích tăng trưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư công và chi tiêu xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Đầu tư công hiệu quả sẽ giúp Việt Nam giải quyết các nút thắt hạ tầng và hỗ trợ nền kinh tế phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Chính phủ Việt Nam cũng có thể xem xét các biện pháp cắt giảm thuế có trọng tâm, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, và cải cách thể chế để nâng cao hiệu quả giải ngân. Cải cách sâu rộng trong môi trường pháp lý sẽ không chỉ giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả trong việc thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân.

Một trong những bài học quan trọng mà ADB chỉ ra là Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng tới một mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Với tỉ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 25%-30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển khu vực tư nhân và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

Ông Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh rằng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa trong việc phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ.

Theo các chuyên gia của ADB, triển vọng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026 là khá tích cực, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ yếu tố bên ngoài, đặc biệt là các chính sách thuế quan và sự biến động của thị trường quốc tế.

Để duy trì tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần tập trung vào việc cải cách thể chế, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực tư nhân và đẩy mạnh đầu tư công vào hạ tầng. Mô hình tăng trưởng cân bằng hơn, với sự phát triển mạnh mẽ hơn từ khu vực trong nước, sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc bên ngoài và tạo nền tảng cho một nền kinh tế vững mạnh và phát triển bền vững trong tương lai./.

