Dệt may Việt Nam: Vượt thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì đà tăng trưởng

Với mục tiêu đầy tham vọng đạt kim ngạch xuất khẩu 47-48 tỷ USD trong năm 2025, ngành dệt may Việt Nam đang đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh khốc liệt, biến động chính trị toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững. Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực không ngừng để duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Vẫn nhiều tín hiệu tích cực

Ngành dệt may Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong 8 tháng năm 2025 với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Số liệu này phản ánh sự tăng trưởng tích cực tại các thị trường chủ lực như Mỹ (tăng 15%), EU (tăng 15,1%), Nhật Bản (tăng 10,1%) và Trung Quốc (tăng 9,3%).

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) lạc quan chia sẻ: “Với những kết quả khả quan này, chúng tôi tin rằng đà tăng trưởng xuất khẩu của ngành sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.”

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu cũng đạt 16,8 tỷ USD, tăng 3,2% so với năm trước. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn vào các thị trường như: Trung Quốc (chiếm 59%) và Mỹ... vẫn là một điểm yếu cần khắc phục. Thực tế này đặt ra bài toán khó về việc tự chủ nguồn cung để giảm thiểu rủi ro từ biến động địa chính trị.

Mặt khác, ngành dệt may không tránh khỏi những áp lực lớn, đặc biệt từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Ông Phạm Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), cho biết chính sách thuế quan mới khiến giá bán lẻ tại Mỹ tăng cao, kéo theo nhu cầu sản xuất hàng dệt may có nguy cơ sụt giảm.

"Chúng tôi phải nỗ lực lấp đầy năng lực sản xuất và tiết kiệm chi phí để duy trì sức cạnh tranh,” ông nói.

Tình hình đơn hàng tại các doanh nghiệp cũng cho thấy nhiều điểm sáng tích cực. Tại Tổng Công ty Việt Thắng, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc chia sẻ doanh thu tháng 8/2025 đạt 101,7 tỷ đồng, tương đương 38,2% kế hoạch quý 3, trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 6 tỷ đồng. “Ước tính 9 tháng, doanh thu đạt 77,23% kế hoạch năm và lợi nhuận vượt 108% kế hoạch,” ông Minh cho biết, nhưng cũng thừa nhận những khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng đến cuối năm.

Tương tự, Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) ghi nhận tín hiệu tích cực từ ngành sợi khi đơn hàng tháng 8 đạt tải tối đa. Ông Nguyễn Trí Sơn, Tổng Giám đốc Hanosimex, khẳng định: “Chúng tôi tập trung giao dịch để đảm bảo đủ đơn hàng cho những tháng cuối năm, đồng thời ổn định sản xuất và thu nhập cho người lao động.” Ngành may của Hanosimex cũng đạt doanh thu cao với lợi nhuận tháng 8 hơn 5 tỷ đồng, trong khi đơn hàng các tháng 9, 10, 11/2025 đã đảm bảo 85-90% kế hoạch.

Những con số và chia sẻ này cho thấy sự kiên cường của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, nhưng cũng phản ánh những áp lực không nhỏ từ biến động thị trường toàn cầu.

Đa dạng các giải pháp

Trước những thách thức trong 4 tháng cuối năm, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang triển khai hàng loạt giải pháp nhằm ổn định sản xuất và tiến gần hơn đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu. Một trong những chiến lược trọng tâm là tận dụng lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới để đa dạng hóa thị trường và khách hàng.

Bà Hoàng Thùy Oanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ, chia sẻ: “Chúng tôi đang mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác tại Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu, đồng thời theo dõi sát sao chính sách thuế quan của Mỹ để điều chỉnh phương án tiếp cận phù hợp.”

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, các doanh nghiệp cũng tập trung tối ưu hóa chi phí sản xuất. Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc Điều hành Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến, cho biết: “Dù đơn hàng tháng 10, 11/2025 có xu hướng giảm, chúng tôi vẫn chủ động tìm mọi nguồn lực để đảm bảo nguồn hàng, ổn định sản xuất và đạt doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch năm.”

Sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. (Ảnh: Trần Việt/TXVN)

Tại Việt Thắng, ông Nguyễn Quang Minh nhấn mạnh việc sắp xếp lại ngành dệt, tối ưu hóa lao động và máy móc, đồng thời đẩy mạnh marketing để giảm lượng hàng tồn kho.

Một vấn đề cốt lõi khác là giải quyết tình trạng thiếu hụt nguyên phụ liệu - “nút thắt” lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam trong việc tận dụng các FTA như EVFTA.

Ông Trương Văn Cẩm nêu giải pháp về xây dựng các khu công nghiệp dệt may lớn để thu hút đầu tư vào vải và nhuộm là giải pháp căn cơ. Tuy nhiên, đa dạng nguồn cung nguyên phụ liệu cũng là giải pháp tình thế cần thiết, dù dễ bị ảnh hưởng bởi biến động.

Ngoài ra, đại diện Vitas cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để cung cấp thông tin chính xác về khả năng cung ứng và chất lượng nguyên liệu từ các thị trường quốc tế.

Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và con người. Bà Hoàng Thùy Oanh cho biết Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ đang nghiên cứu đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sản xuất và đào tạo công nhân để nâng cao chất lượng sản phẩm. “Chúng tôi cũng áp dụng chính sách tốt hơn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giữ chân lực lượng có tay nghề,” bà Oanh nói thêm.

Những giải pháp này không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, để thực sự giải quyết gốc rễ vấn đề thiếu nguyên phụ liệu, cần có sự đồng hành mạnh mẽ từ Chính phủ trong việc tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ nguyên liệu thô.

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong năm 2025. Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, các doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với áp lực từ thị trường quốc tế mà còn phải vượt qua những hạn chế nội tại. Tuy nhiên, sự kiên định và sáng tạo trong từng giải pháp, từ mở rộng thị trường đến tối ưu hóa sản xuất, ngành dệt may Việt Nam hoàn toàn có thể biến thách thức thành cơ hội, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới./.

