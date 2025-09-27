Người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng xe Trung Quốc hơn xe Mỹ

Chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời khuyến khích việc sản xuất nội địa, nhưng cũng có thể khiến hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang các nước khác khó khăn hơn.

Theo trang tin tức finance.yahoo.com, tập đoàn nghiên cứu thị trường Escalent (có trụ sở chính đặt tại Michigan) vừa thực hiện một cuộc thăm dò. Kết quả cho thấy chiến tranh thương mại và địa chính trị của Tổng thống Trump đang gây tổn hại đến các sản phẩm của Mỹ tại châu Âu, đồng thời các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc là bên được hưởng lợi. Danh tiếng của ngành ôtô Mỹ ở nước ngoài có vẻ như đang bị tổn hại.

Trong nghiên cứu ảnh hưởng của các thương hiệu xe Trung Quốc, Escalent ghi nhận một số xu hướng mới trong quyết định mua xe của người dân châu Âu. Nghiên cứu cho thấy 47% người mua sẽ cân nhắc một chiếc xe Trung Quốc, trong khi chỉ 44% cân nhắc lựa chọn từ một nhà sản xuất xe Mỹ.

Năm 2024, những con số này là 31% cho xe Trung Quốc và 51% cho xe Mỹ. Nghiên cứu khảo sát 1.692 người, gửi câu trả lời từ ngày 21/5 đến ngày 31/7 năm nay.

Một lãnh đạo của Escalent cho biết mặc dù nghiên cứu không nhằm mục đích tìm hiểu lý do tại sao sự thay đổi lại theo hướng có lợi cho các thương hiệu Trung Quốc, nhưng ông tin rằng địa chính trị (thuế quan, các thỏa thuận thương mại, lập trường của Mỹ về Nga/Ukraine đang tác động đến tâm lý của người mua châu Âu về Mỹ và các thương hiệu ôtô Mỹ. Ông cũng lưu ý rằng việc ưu tiên các thương hiệu xe từ các quốc gia khác cũng tăng lên so với năm trước, ngoại trừ Mỹ.

Ngoài ra, mức độ tin tưởng chung đối với hàng hóa từ các quốc gia khác nhau là giữ nguyên hoặc tăng lên, ngoại trừ Mỹ. Ví dụ, mức độ tin tưởng đối với hàng hóa từ Nhật Bản tăng từ 50% lên 54%, hàng hóa Hàn Quốc tăng từ 30% lên 34%, hàng hóa Trung Quốc tăng từ 12% lên 19%. Hàng hóa từ Mỹ thì ngược lại, mức độ tin tưởng giảm từ 31% xuống 24%.

Giá cả cũng đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng chọn hàng Trung Quốc hơn là hàng Mỹ. Escalent cho biết người mua ở châu Âu thường tin rằng xe Trung Quốc rẻ hơn ngay cả khi vượt trội hơn về trang bị công nghệ. Khả năng chi trả thường quan trọng với nhiều người mua.

Một điểm khác biệt đáng chú ý giữa người mua xe châu Âu và Mỹ là đa số người châu Âu quan tâm đến xe điện nhiều hơn xe xăng. Điều này rõ ràng có lợi cho các thương hiệu xe Trung Quốc, vì họ bán nhiều xe điện tại thị trường Liên minh châu Âu (EU). Sau một quá trình đầu tư nghiên cứu phát triển mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ của chính quyền, Trung Quốc hiện nay dẫn đầu thế giới về công nghệ xe điện./.

