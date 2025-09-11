Ôtô-Xe máy

Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh tới 3 tỷ USD

Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh nhất trong số các nước xuất khẩu ôtô lớn trên toàn cầu trong quý 2/2025, sau khi thuế quan của Mỹ được thực hiện đầy đủ.

Đức Thắng
Ô tô nhập khẩu tại cảng Long Beach, California (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Các nguồn tin trong ngành ngày 11/9 cho hay xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh nhất trong số các nước xuất khẩu ôtô lớn trên toàn cầu trong quý 2/2025, sau khi thuế quan của Mỹ được thực hiện đầy đủ.

Kim ngạch xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang nền kinh tế thế giới đã giảm khoảng 3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp ôtô cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong quý III/2025 khi hàng tồn kho của Mỹ giảm dần.

Một phân tích dữ liệu thương mại của Liên hợp quốc do Dong-A Ilbo thực hiện vào ngày 10/9 cho hay Mỹ đã nhập khẩu 7,576 tỷ USD ôtô của Hàn Quốc trong quý 2, giảm 2,976 tỷ USD, tương đương 28,2%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức giảm này lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác, bao gồm Đức (2,125 tỷ USD), Canada (1,371 tỷ USD) và Nhật Bản (174 triệu USD).

Xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang Mỹ giảm mạnh phần lớn do chiến lược tối đa hóa hàng tồn kho trong nước của Hyundai để tránh thuế quan.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không thể tiếp tục trong nửa cuối năm, làm dấy lên lo ngại rằng tổn thất xuất khẩu có thể trở nên tồi tệ hơn do khả năng cạnh tranh về giá giảm sút.

Kim Soo-dong, Trưởng phòng Chiến lược Cạnh tranh Toàn cầu tại Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc, cho biết, mức thuế ôtô 25% đã ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của Hàn Quốc. Lượng ôtô xuất khẩu từ Hàn Quốc dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới./.

