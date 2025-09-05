Cổ phiếu ngành ôtô Nhật Bản tăng vọt khi Mỹ giảm thuế quan

Cổ phiếu của các nhà sản xuất ôtô và nhà cung cấp phụ tùng Nhật Bản tăng mạnh vào sáng 5/9 khi các nhà đầu tư hoan nghênh sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm thuế quan đối với ôtô nhập khẩu từ nước này.

Mazda Motor dẫn đầu, có thời điểm tăng gần 6%, tiếp theo là Nissan Motor và Subaru Corp., cả hai đều tăng khoảng 5%. Các hãng ôtô lớn khác, bao gồm Toyota Motor và Honda Motor, đều tăng hơn 3%.

Các nhà sản xuất phụ tùng ôtô cũng chứng kiến cổ phiếu tăng vọt. Nhà sản xuất lò xo NHK Spring tăng 4,8%, chạm mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 1.

Nhà sản xuất đèn chiếu sáng Koito Manufacturing tăng 2% lên mức cao nhất trong hơn một năm. Cổ phiếu của Denso, nhà sản xuất phụ tùng ôtô hàng đầu Nhật Bản và là nhà cung cấp cho Toyota, cũng tăng gần 3%.

Sự phục hồi của thị trường diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, hạ thuế nhập khẩu ôtô từ Nhật Bản xuống còn 15% từ mức 25% hiện tại.

Sắc lệnh này đã được đưa ra sau nhiều tháng đàm phán. Tháng 7, hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó giảm mức thuế “có đi có lại” từ 25% xuống còn 15%. Mức thuế suất thấp hơn cho ngành ôtô cũng đã được thống nhất.

Thuế quan của Mỹ đã gây áp lực nặng nề lên ngành ôtô Nhật Bản kể từ khi Tổng thống Mỹ lần đầu công bố mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu vào tháng 3. Tuy nhiên, tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Tokyo và Washington đã làm giảm bớt sự bất ổn, đẩy cổ phiếu Nhật Bản lên mức cao kỷ lục vào tháng trước.

Masahiro Yamaguchi, nhà phân tích thị trường chính tại SMBC Trust Bank, cho biết, các nhà đầu tư đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh, vì trước đó đã có lo ngại rằng ông có thể hủy bỏ cam kết trước đó của mình.

Yamaguchi cho biết: “Giờ đây, khi mức thuế 15% được xác nhận, các công ty có thể đưa ra triển vọng thu nhập chính xác hơn,” đồng thời nói thêm rằng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của thị trường trong năm nay có thể được cải thiện phần nào đối với ngành này./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu ôtô với Nhật Bản Theo sắc lệnh Tổng thống Mỹ ký về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, mức thuế nhập khẩu ôtô sẽ được điều chỉnh, giảm từ 25% xuống còn 15% (bao gồm 12,5% thuế suất mới cộng với 2,5% thuế hiện hành).