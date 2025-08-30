Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản bất ngờ hủy thăm Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/8, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế kiêm Trưởng đoàn đàm phán thuế quan Nhật Bản Akizawa Ryosei đã bất ngờ hủy chuyến công du Mỹ, vốn nhằm thúc đẩy việc Tổng thống Donald Trump sớm ban hành sắc lệnh liên quan đến thuế quan song phương.

Quyết định trên được đưa ra sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề cam kết đầu tư của Nhật Bản và nhập khẩu nông sản Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/8, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nêu rõ: “Chuyến đi bị hủy vì trong quá trình phối hợp với phía Mỹ, chúng tôi nhận thấy còn nhiều vấn đề cần được thảo luận thêm ở cấp chuyên viên. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn nhấn mạnh với phía Mỹ rằng việc thực hiện thỏa thuận thuế quan Nhật-Mỹ một cách chân thành và nhanh chóng là rất quan trọng.”

Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, phía Mỹ đã thông báo kế hoạch đưa yêu cầu mở rộng nhập khẩu gạo vào sắc lệnh thuế quan của Tổng thống. Nhật Bản lập tức phản đối mạnh mẽ và quyết định hủy chuyến công du Mỹ của ông Akizawa vào phút chót.

Ngoài gạo, Mỹ cũng được cho là muốn yêu cầu Nhật Bản giảm thuế đối với một số nông sản khác.

Nhật Bản cho rằng việc đưa nội dung này vào sắc lệnh hành chính là sự “can thiệp vào công việc nội bộ” và trái với thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 7, trong đó hai bên đã nhất trí không giảm thuế nông sản Nhật Bản nhập khẩu vào Mỹ.

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, ông Akizawa dự kiến sẽ kêu gọi Washington ban hành sắc lệnh đúng theo cam kết tháng 7, bao gồm giảm thuế nhập khẩu ôtô Nhật Bản xuống 15%. Ông cũng dự định thúc đẩy việc ký văn bản chung về khoản đầu tư trị giá 550 tỷ USD.

Tuy nhiên, khác biệt lớn vẫn tồn tại: Tổng thống Donald Trump muốn coi đây là khoản đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Mỹ, trong khi Tokyo khẳng định đây chỉ là gói hỗ trợ thông qua các định chế tài chính công của Nhật như góp vốn, cho vay và bảo lãnh tín dụng./.

