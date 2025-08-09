Mỹ xác nhận quy chế ưu đãi thuế đặc biệt đối với Nhật Bản và Liên minh châu Âu

Một quan chức Nhà Trắng ngày 8/8 xác nhận hàng nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ được miễn áp chồng thuế quan (tariff stacking - áp dụng đồng thời nhiều loại thuế quan lên cùng một mặt hàng nhập khẩu), tương tự quy chế đã áp dụng cho Liên minh châu Âu (EU).

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không áp thêm mức thuế 15% mới vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa từ quốc gia này.

Xác nhận trên được đưa ra một ngày sau khi Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận rằng sắc lệnh hành pháp về “thuế đối ứng” mà ông Trump ký hồi tuần trước không phản ánh đúng thỏa thuận thương mại mà Tokyo và Washington đạt được ngày 22/7.

Theo quan chức trên, sau khi Mỹ và Nhật Bản hoàn tất thỏa thuận, Tokyo sẽ chính thức được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt này, dù có thể mất một thời gian để Mỹ khắc phục tình hình.

Trước đó, sau cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, ông Akazawa đã thông báo với giới truyền thông rằng Mỹ đã cam kết sẽ sửa đổi sắc lệnh của Tổng thống để tuân thủ đúng thỏa thuận song phương. Tuy nhiên, thời điểm sửa đổi sắc lệnh này vẫn chưa được công bố.

Theo thỏa thuận mới, mức thuế quan đối với hàng hóa của Nhật Bản được giảm từ mức 24% (theo như Tổng thống Trump công bố ngày 2/4 (xuống còn 15%). Ông Trump cũng đã từng đe dọa sẽ tăng mức thuế này lên 25% vào ngày 7/7.

Giới chức Nhật Bản khẳng định các mặt hàng vốn đã chịu thuế từ 15% trở lên sẽ không bị áp thêm thuế mới, còn các mặt hàng khác sẽ được giới hạn mức 15%.

Mỹ cũng đã đồng ý hoàn trả số thuế đã thu vượt kể từ ngày 7/8, khi loạt thuế mới với nhiều đối tác thương mại chính thức có hiệu lực.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật Bản được coi là hình mẫu cho thỏa thuận sau đó giữa Mỹ và EU, với cùng mức thuế trần 15% và điều khoản miễn áp chồng thuế, đã được ghi rõ trong sắc lệnh ngày 31/7 của Mỹ./.

