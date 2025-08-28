Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản để ngỏ khả năng nâng lãi suất

Ngày 28/8, một thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết BOJ sẵn sàng nâng lãi suất thêm một lần nữa nếu triển vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát đạt kỳ vọng trong bối cảnh nước này đã đạt thỏa thuận song phương với Mỹ.

Phát biểu tại thành phố Shimonoseki thuộc tỉnh Yamaguchi, bà Junko Nakagawa cho biết liên quan đến tương lai của chính sách thương mại và các chính sách khác, BOJ sẽ tiếp tục đánh giá cẩn trọng các dữ liệu và thông tin hiện có để từ đó đưa ra quyết định chính sách tiền tệ một cách phù hợp.

Theo bà, vẫn còn nhiều nhân tố bất ổn tồn tại xung quanh chính sách gia tăng thuế đối ứng của Mỹ.

Bà Junko Nakagawa cũng cho biết kết quả khảo sát tình hình kinh doanh được BOJ công bố vào đầu tháng 10 sẽ là “yếu tố rất quan trọng” để đánh giá những thay đổi liên quan đến đàm phán thương mại và các yếu tố khác.

BOJ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày vào trung tuần tháng Chín.

Hiện giới đầu tư đang rất chú ý đến thời điểm BOJ sẽ nối lại việc tăng lãi suất, sau khi giá cả tiêu dùng tiếp tục tăng trong thời gian qua.

Ngân hàng này đã có 3 lần nâng lãi suất kể từ tháng Ba năm ngoái, lần đầu tiên trong 17 năm, nhằm dỡ bỏ dần chính sách nới lỏng tiền tệ phi truyền thống.

Trong khi đó, hồi tháng trước, Mỹ và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận thương mại. Theo đó, Washington giảm thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản từ 25% xuống 15%.

Đổi lại, Nhật Bản đầu tư 550 tỷ USD để hỗ trợ tái thiết và mở rộng các ngành công nghiệp cốt lõi của Mỹ như năng lượng bán dẫn, khoáng sản quan trọng, dược phẩm và đóng tàu./.

