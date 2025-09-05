Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh giảm thuế nhập khẩu ôtô với Nhật Bản

Ngày 4/9 (giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản. Theo đó, mức thuế nhập khẩu ôtô sẽ được điều chỉnh, giảm từ 25% xuống còn 15% (bao gồm 12,5% thuế suất mới cộng với 2,5% thuế hiện hành).

Sắc lệnh này nhằm cụ thể hóa cam kết giảm thuế ôtô mà hai bên đã đạt được hồi tháng 7, theo đề nghị của phía Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sắc lệnh nói trên sẽ được công bố trong vòng 7 ngày kể từ khi nội dung được đăng trên Công báo Liên bang. Thời điểm bắt đầu áp dụng mức thuế mới dự kiến cũng sẽ được làm rõ trong khoảng thời gian này.

Tổng thống Trump cho biết sẽ thiết lập quy tắc mới để xác định rõ khái niệm “ôtô sản xuất tại Nhật Bản.” Ngoài ra, sắc lệnh quy định miễn thuế nhập khẩu đối với xe tải nhỏ và linh kiện có mức thuế hiện hành trên 15%. Các biện pháp giảm gánh nặng thuế quan song phương này sẽ được áp dụng hồi tố kể từ ngày 7/8.

Sắc lệnh cũng quy định việc áp dụng các biện pháp giảm gánh nặng thuế quan song phương đối với Nhật Bản, đảm bảo tổng thuế suất không vượt quá 15%. Theo đó, những mặt hàng có mức thuế hiện hành trên 15% sẽ không phải chịu thêm thuế song phương.

Đây là cách tiếp cận tương tự mà chính quyền Tổng thống Trump từng áp dụng với Liên minh châu Âu (EU). Các biện pháp này được áp dụng hồi tố từ ngày 7/8 (giờ miền Đông Mỹ), tức thời điểm mức thuế mới có hiệu lực, và các khoản thuế thu vượt sẽ được hoàn trả.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đưa vào sắc lệnh định hướng giảm thuế đối với dược phẩm gốc và nguyên liệu sản xuất thuốc từ Nhật xuống 0% trong tương lai.

Đồng thời, Mỹ cũng sẽ sớm miễn thuế thép, nhôm và đồng áp dụng cho máy bay, linh kiện máy bay sản xuất tại Nhật Bản.

Ngoài ra, sắc lệnh còn đề cập đến khoản đầu tư của Nhật Bản trị giá khoảng 550 tỷ USD vào Mỹ mà hai nước đã thỏa thuận.

Ông Trump nhấn mạnh: “Đây là điểm quan trọng, khác biệt so với bất kỳ thỏa thuận nào trong lịch sử Mỹ,” đồng thời nói rõ việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư sẽ do chính phủ Mỹ quyết định.

Sáng 5/9 (giờ Nhật Bản), Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Akazawa Ryosei, Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản, đã có mặt tại Mỹ để hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Robert Ratnick cùng một số quan chức khác, tập trung thảo luận về cơ chế đầu tư của Nhật Bản.

Ngoài ra, sắc lệnh cũng đề cập việc Nhật Bản tăng cường nhập khẩu gạo từ Mỹ. Cụ thể, Tokyo sẽ nâng lượng gạo Mỹ trong hạn ngạch “tiếp cận tối thiểu” (MA) - vốn được miễn thuế - thêm 75%. Hiện trong tổng hạn ngạch 770.000 tấn gạo nhập khẩu miễn thuế, gạo Mỹ chiếm khoảng 350.000 tấn.

Sau khi tăng, con số này sẽ vào khoảng 600.000 tấn, cho thấy nhiều khả năng Nhật Bản sẽ phải điều chỉnh giảm nhập khẩu từ các nguồn cung khác như Thái Lan.

Nội dung sắc lệnh cũng gồm các cam kết đã công bố hồi tháng 7, trong đó có việc Nhật Bản nhập khẩu lượng nông sản trị giá khoảng 8 tỷ USD mỗi năm từ Mỹ, gồm các mặt hàng như đậu nành, ngô và ethanol sinh học.

Ngoài ra, sắc lệnh còn đề cập đến việc Nhật Bản cho phép nhập khẩu và bán tại nước này ôtô đã được Mỹ chứng nhận an toàn mà không cần kiểm tra bổ sung, cũng như việc Nhật Bản mua máy bay dân dụng và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất./.

